भारतीय सेना का सराहनीय कदम! इंडियन एयरफोर्स ने पुणे से दिल्ली तक मानव अंगों को किया एयरलिफ्ट

आज भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया, जिसने कई लोगों की उम्मीदों को नया जीवन दिया है. एक तेज़-तर्रार रात भर चले मिशन में, वायुसेना ने पुणे के सीएच अस्पताल से एक लीवर और दो किडनियां दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल (R&R) तक एयरलिफ्ट किए.

ये अंग एक सैनिक के ब्रेन-डेड आश्रित ने दान किए थे. इस नेक काम से कई मरीजों को नई ज़िंदगी मिलेगी.

भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) और भारतीय वायुसेना (IAF) ने मिलकर इस मुश्किल काम को अंजाम दिया. ये दिखाता है कि हमारे जवान सिर्फ सरहदों की हिफाज़त ही नहीं करते, बल्कि "सेवा परमो धर्मः" के अपने सिद्धांत पर चलते हुए मानवता की सेवा में भी हमेशा आगे रहते हैं.

In a swift overnight mission today, the Indian Air Force airlifted a liver and two kidneys from CH Pune to Army Hospital (R&R), Delhi.

The organs, donated by a brain-dead dependent of a soldier, will give new life to multiple recipients.

Jointly executed by AFMS & IAF.

