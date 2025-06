Delhi Airport Flight Landing: रविवार, 1 जून को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब रायपुर से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 6313 को लैंडिंग से ठीक पहले तेज आंधी और धूल भरी तूफान के कारण अचानक ऊंचाई पकड़नी पड़ी. मौसम विभाग के अनुसार, उस समय हवाओं की रफ्तार 80 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई थी. इसी के चलते फ्लाइट में बैठे यात्रियों को तेज झटकों का सामना करना पड़ा. पायलट ने यात्रियों को सूचित किया कि खराब मौसम के कारण विमान कुछ देर हवा में चक्कर लगाएगा और हालात सामान्य होने पर ही लैंडिंग की जाएगी.

कुछ समय बाद मौसम में सुधार होते ही फ्लाइट सुरक्षित लैंड कर गई. इस दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी और हवाई संचालन फिर सामान्य रूप से शुरू हो गया.

ये भी पढें: Birds on Board: मिनियापोलिस की फ्लाइट में घूसे 2 कबूतर, डेल्टा एयरलाइंस का वीडियो हुआ वायरल (Watch Video)

Turbulence on IndiGo Raipur to Delhi flight 6E 6313 due to a dust storm, forcing the plane to gain altitude when it was close to landing at the Delhi airport.

The pilot announced that the wind speed was upto 80 km/hrs, and that he had discontinued the landing approach until the… pic.twitter.com/8mtcEL7C0f

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) June 1, 2025