Birds on Board: मिनियापोलिस की फ्लाइट में घूसे 2 कबूतर, डेल्टा एयरलाइंस का वीडियो हुआ वायरल (Watch Video)

Birds on Board: अमेरिका के मिनियापोलिस एयरपोर्ट पर एक बड़ी अजीब घटना देखने को मिली. जहांपर डेल्टा एयरलाइन्स फ्लाइट के भीतर दो कबूतर प्लेन में घुस गए. जिसके कारण काफी देर तक यात्री परेशान होते रहे. इस दौरान देख सकते है की फ्लाइट में कबूतर उड़ रहे है और एक शख्स उन्हें अपने कपड़ो से पकड़ने की कोशिश करता है और एक युवती काफी ज्यादा डर के मारे चिल्ला रही है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है की इन कबूतरों के कारण फ्लाइट भी काफी देर बाद रवाना हुआ. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @vani_mehrotra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:टेकऑफ के दौरान अनोखे अंदाज में फिसला हवाई जहाज के पंख पर बैठा कबूतर, देखें मजेदार Viral Video

फ्लाइट में घूसे दो कबूतर

Two pigeons decided to take a ride onboard a Minneapolis to Wisconsin Delta Airlines plane, leading to a delay.

Video shows a passenger trying to capture one of the birds with his jacket, after it began flying around the cabin shortly after boarding, prompting the aircraft to… pic.twitter.com/0MzQlQpLQJ

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) May 28, 2025