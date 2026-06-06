Raipur Fire: रायपुर के बॉम्बे मार्केट स्थित सेंट्रल बैंक के जोनल ऑफिस में लगी भीषण आग, दमकल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

रायपुर बॉम्बे मार्केट आग (Photo Credits: X)

रायपुर, 6 जून: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) से एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है. यहाँ शनिवार को शहर के बेहद व्यस्त और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र बॉम्बे मार्केट (Bombay Market) में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) के जोनल कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग ने तुरंत मोर्चा संभाला और आपातकालीन राहत अभियान शुरू कर दिया है. यह भी पढ़ें: Indore EV Showroom Fire: इंदौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में लगी भीषण आग, ऊपरी मंजिलों पर फंसे 20 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया

मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां; काबू पाने का प्रयास जारी

अधिकारियों से प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग जोनल ऑफिस की इमारत के भीतर भड़की, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां (Fire Tenders) तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना की गईं.

फायर ब्रिगेड की टीमें स्थानीय पुलिस के सहयोग से आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाने और उसे आस-पास की अन्य व्यावसायिक इमारतों में फैलने से रोकने के लिए लगातार मशक्कत कर रही हैं.

बॉम्बे मार्केट इलाके में सेंट्रल बैंक के ज़ोनल ऑफ़िस में आग लगी

#WATCH | Raipur, Chhattisgarh | A fire broke out at the Central Bank's zonal office in the Bombay Market area. Efforts to douse the fire are underway. Further details awaited. pic.twitter.com/8rRihaae67 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 6, 2026

फिलहाल कोई जनहानि नहीं; विस्तृत विवरण का इंतजार

राहत की बात यह है कि इस हादसे में अब तक किसी भी व्यक्ति के हताहत होने या झुलसने की कोई दुखद खबर सामने नहीं आई है. दुर्घटना के वक्त इमारत के भीतर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं.

हालांकि, शनिवार का दिन होने के कारण कार्यालय में आम दिनों की तुलना में कम स्टाफ मौजूद होने का अनुमान है. आग लगने के वास्तविक कारणों का अभी तक सटीक पता नहीं चल सका है. अधिकारियों का कहना है कि पहली प्राथमिकता आग को पूरी तरह बुझाने और जनहानि को रोकने की है, जिसके बाद विस्तृत तकनीकी जांच शुरू की जाएगी.

व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र होने से बढ़ी चिंता

रायपुर का बॉम्बे मार्केट इलाका अपनी घनी व्यावसायिक गतिविधियों और दुकानों के लिए जाना जाता है. ऐसे व्यस्त क्षेत्र में स्थित बैंक के जोनल ऑफिस में आग लगने के कारण वित्तीय दस्तावेजों, कंप्यूटर प्रणालियों और कार्यालयी संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से आस-पास के रास्तों पर यातायात को आंशिक रूप से रोक दिया है ताकि दमकल की गाड़ियों के आवागमन में कोई बाधा न आए. प्रशासन की ओर से इस मामले में विस्तृत विवरण और आधिकारिक बयान का अभी इंतजार किया जा रहा है.