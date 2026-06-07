Nagaland Dear Lottery Sambad Result Update: नागालैंड स्टेट डियर मैजिक संडे साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट आज रात 8 बजे होगा जारी, ऐसे चेक करें विजेताओं की सूची लाइव

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Update: नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग द्वारा आज यानी रविवार, 7 जून 2026 को रात 8 बजे 'डियर मैजिक संडे' (Dear Magic Sunday) साप्ताहिक लॉटरी के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित किए जा रहे हैं. इस साप्ताहिक लॉटरी को लेकर देश भर के टिकट धारकों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है. जिन लोगों ने आज के इस लकी ड्रा के लिए वैध टिकट खरीदे हैं, वे परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद अधिकृत प्लेटफॉर्म और लाइव स्ट्रीमिंग चैनलों के जरिए विजेताओं की सूची देख सकते हैं.

यह ड्रा नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय द्वारा पूरी तरह से सरकारी नियमों और पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जाता है. शाम 8 बजे ड्रा की प्रक्रिया पूरी होते ही भाग्यशाली विजेताओं के टिकट नंबरों की घोषणा रियल टाइम (वास्तविक समय) में शुरू कर दी जाएगी. यह भी पढ़े: Nagaland Dear Lottery Sambad Result 2026 Update: नागालैंड स्टेट लॉटरी ‘डियर विश संडे’ साप्ताहिक ड्रा के नतीजे आज दोपहर 1 बजे होंगे घोषित, ऐसे देखें विजेताओं की लिस्ट लाइव

मात्र 6 रुपये के टिकट में बड़ा इनाम जीतने का मौका

नागालैंड स्टेट लॉटरी अपनी कम कीमत और बड़े पुरस्कारों के कारण देश भर में बेहद लोकप्रिय है. इसके एक टिकट की कीमत मात्र 6 रुपये से शुरू होती है, जिसके कारण समाज का एक बड़ा वर्ग इसमें आसानी से भाग लेता है.

इतनी कम कीमत के बावजूद इसके तहत विजेताओं को लाखों रुपये के आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाते हैं. रविवार की इस विशेष 'डियर मैजिक संडे' लॉटरी में प्रथम पुरस्कार के अलावा द्वितीय, तृतीय और कई सांत्वना पुरस्कार भी शामिल किए गए हैं, जिससे अलग-अलग सीरीज के कई टिकट धारकों को इनाम जीतने का मौका मिलता है.

देश के 13 राज्यों में वैध है लॉटरी प्रणाली

भारत में लॉटरी खेलने को लेकर कड़े नियम हैं, लेकिन देश के 13 राज्यों में सरकारी देखरेख में इसे चलाने की कानूनी अनुमति दी गई है. इन राज्यों में केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और नागालैंड शामिल हैं.

संबंधित राज्य सरकारें अपने कानूनों के तहत इन लॉटरियों का संचालन और निगरानी करती हैं, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों या धोखाधड़ी को रोका जा सके. नागालैंड की यह लॉटरी भी पूरी तरह से कानूनी और सुरक्षित है, बशर्ते टिकट किसी अधिकृत विक्रेता से खरीदे गए हों.

विजेताओं के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

परिणामों की घोषणा होने के बाद सभी प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सरकारी गजट या प्रामाणिक लॉटरी संबाद शीट से अपने टिकट नंबरों का सावधानीपूर्वक मिलान करें. यदि आपका टिकट नंबर विजेता सूची में आता है, तो पुरस्कार राशि का दावा करने के लिए आपको मूल (ओरिजिनल) टिकट को संभालकर रखना होगा.

पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए विजेताओं को एक निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया (वेरिफिकेशन प्रोसेस) से गुजरना होता है. इसके लिए उन्हें अपने वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड) और मूल लॉटरी टिकट को आधिकारिक सरकारी काउंटरों या अधिकृत एजेंटों के पास जमा करना होगा, जिसके बाद तय समय सीमा में पुरस्कार राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.