Nagaland Dear Lottery Sambad Result 2026 Update: नागालैंड स्टेट लॉटरी ‘डियर विश संडे’ साप्ताहिक ड्रा के नतीजे आज दोपहर 1 बजे होंगे घोषित, ऐसे देखें विजेताओं की लिस्ट लाइव

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग आज, 3 मई को अपनी लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'डियर विश संडे' (Dear Wish Sunday) के परिणामों की घोषणा करने के लिए तैयार है. यह लॉटरी भारत भर के हजारों प्रतिभागियों के बीच अपनी पारदर्शिता और बड़े पुरस्कारों के लिए जानी जाती है. इस ड्रा का मुख्य आकर्षण 1 करोड़ रुपये का जैकपॉट है. परिणाम घोषित होने की प्रक्रिया दोपहर 1:00 बजे से शुरू हो गई है और अगले कुछ मिनटों में आधिकारिक विजेता सूची उपलब्ध होगी.

ड्रा का समय और साप्ताहिक शेड्यूल

'डियर विश संडे' नागालैंड राज्य के रविवार के ट्रिपल-ड्रा शेड्यूल का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है. यह ड्रा हर रविवार दोपहर 1:00 बजे आयोजित किया जाता है. इसके बाद शाम 6:00 बजे 'डियर एम्पायर' (Dear Empire) और रात 8:00 बजे 'डियर मैजिक' (Dear Magic) के नतीजे घोषित किए जाते हैं. कोहिमा में आयोजित होने वाले इस लाइव ड्रा के परिणाम आमतौर पर 15 से 30 मिनट के भीतर जारी कर दिए जाते हैं.

टिकट की कीमत और पुरस्कार संरचना

नागालैंड की यह साप्ताहिक लॉटरी अपने किफायती टिकट मूल्य के कारण काफी लोकप्रिय है. मात्र 6 रुपये के टिकट पर प्रतिभागी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. आकर्षक इनामों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 1 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसके अलावा भी कई अन्य स्तरों पर नकद पुरस्कार दिए जाते हैं. इतनी कम कीमत और बड़े इनाम के कारण ही समाज के हर वर्ग के लोग इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं.

परिणाम कैसे और कहां देखें?

प्रतिभागी अपने टिकट नंबरों का मिलान कई आधिकारिक माध्यमों से कर सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट: nagalandlotteries.com या lotterysambad.com पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड की जा सकती है.

यूट्यूब: नागालैंड स्टेट लॉटरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर ड्रा की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है.

स्थानीय गजट और समाचार पत्र: अगले दिन के स्थानीय समाचार पत्रों में भी नतीजे प्रकाशित किए जाते हैं.

पुरस्कार राशि क्लेम करने की प्रक्रिया

विजेताओं के लिए विभाग ने एक निश्चित प्रोटोकॉल तय किया है.

समय सीमा: सभी विजेताओं को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने पुरस्कार का दावा करना अनिवार्य है. दावा प्रक्रिया: यदि पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो विजेताओं को सीधे नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय (Directorate of Nagaland State Lotteries) से संपर्क करना होगा. आवश्यक दस्तावेज: विजेताओं को अपना मूल टिकट, पहचान पत्र और पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करने होंगे.

महत्वपूर्ण जानकारी: भारत में नागालैंड उन 13 राज्यों में से एक है जहां राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी पूरी तरह से वैध है. प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही परिणामों की पुष्टि करें.