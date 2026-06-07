Varanasi Shocker: यूपी के वाराणसी में नवविवाहिता के साथ 6 साल तक रेप का आरोप, पति ने भी दिया साथ; मामले में FIR दर्ज

Varanasi Shocker: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से एक सामाजिक मिसाल पेश करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 24 वर्षीय युवक ने अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ खड़े होकर उसे न्याय दिलाने के लिए कदम बढ़ाया है. महिला पिछले छह साल से एक स्थानीय पैथोलॉजी सेंटर के मालिक द्वारा किए जा रहे यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का शिकार थी. पति की सक्रियता और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी राजातालाब) अजय श्रीवास्तव ने बताया कि पति की शिकायत पर मिर्जामुराद थाना पुलिस ने 60 वर्षीय आरोपी दशरथ पटेल के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है. प्राथमिक जांच के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. यह भी पढ़े: Assam Gangrape Horror: असम के सिलचर में शर्मनाक वारदात, बॉयफ्रेंड के सामने 7 लोगों ने युवती से किया गैंगरेप, जबरन ₹10 हजार की वसूली भी की; 2 गिरफ्तार
नाबालिग रहने के दौरान शुरू हुआ था शोषण
पुलिस के अनुसार, यह पूरा मामला साल 2019 में शुरू हुआ था, जब पीड़िता की उम्र महज 14 वर्ष थी और वह कानूनन नाबालिग थी. 9 सितंबर 2019 को पीड़िता अपने कोचिंग सेंटर के बाहर इंतजार कर रही थी. इसी दौरान पड़ोस में पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाले दशरथ पटेल ने उसे बहाने से अंदर बुलाया, दुकान का शटर गिरा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
आरोपी ने किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया. इसके बाद समाज में बदनामी का डर दिखाकर आरोपी लगातार फोन पर लड़की को ब्लैकमेल करने लगा. यह प्रताड़ना साल 2019 से लेकर 2025 तक लगातार चलती रही.
पति के संवेदनशील व्यवहार से मिला हौसला
इसी साल अप्रैल 2026 में पीड़िता के परिवार ने उसकी शादी एक अन्य युवक से कर दी. शादी के बाद ससुराल पहुंचने पर जब पीड़िता ने अपने पति के संवेदनशील, देखभाल करने वाले और अच्छे व्यवहार को देखा, तो उसमें हिम्मत जागी. उसने सालों से दिल में दबे इस गहरे मानसिक और शारीरिक आघात (ट्रॉमा) को अपने पति के साथ साझा किया.
आमतौर पर ऐसे मामलों में जहां सामाजिक लोकलाज की बात सामने आती है, वहीं इस युवक ने अपनी पत्नी का पूरा साथ देने का फैसला किया. वह तुरंत मामले की शिकायत लेकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा, जिसके बाद तुरंत मिर्जामुराद थाने को कार्रवाई के निर्देश दिए गए.
पुलिस की कार्रवाई और तलाश जारी
मिर्जामुराद थाना पुलिस ने आरोपी दशरथ पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो अधिनियम के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. चूंकि घटना की शुरुआत पीड़िता के नाबालिग रहने के दौरान हुई थी, इसलिए इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. फरार पैथोलॉजी संचालक की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.