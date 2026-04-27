Jharkhand Food Poisoning: झारखंड के गिरिडीह में गोलगप्पा खाने से मातम, फूड पॉइजनिंग से एक मासूम की मौत, 18 लोग अस्पताल में भर्ती

Jharkhand Food Poisoning: झारखंड के गिरिडीह जिले के लेडा बजटो गांव में फूड पॉइजनिंग का एक भयावह मामला सामने आया है. शनिवार शाम एक स्थानीय ठेले से गोलगप्पा और चाट खाने के बाद कई ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई. इस घटना में एक सात साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि 18 अन्य लोगों को गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

शनिवार शाम से बिगड़ने लगी तबीयत

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेडा बजटो गांव में शनिवार शाम एक वेंडर गोलगप्पा और चाट बेचने आया था. बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं ने इसका सेवन किया. देर रात होते-होते लोगों को उल्टी, दस्त और पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी. रविवार सुबह तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 20 से अधिक लोगों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाना पड़ा. यह भी पढ़े: Food Poisoning in Ahmedabad: गुजरात के अहमदाबाद में फूड पॉइजनिंग का मामला, धार्मिक कार्यक्रम में ‘सेव-खमणी’ खाने से 100 लोग पड़े बीमार, अस्पताल में भर्ती

प्रशासनिक कार्रवाई और जांच

सदर अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) जीतवाहन उरांव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों में से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया है. वर्तमान में अन्य मरीजों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं. जिला उपायुक्त (DC) रामनिवास यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में बासी खाद्य सामग्री या दूषित पानी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है.

गर्मी और दूषित भोजन का खतरा

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इलाके में चल रही भीषण गर्मी के कारण खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो रहे हैं. आशंका है कि वेंडर ने कई दिनों से रखे बासी मसालों या दूषित पानी का प्रयोग किया होगा. गौरतलब है कि यह क्षेत्र पहले से ही गर्मी के कारण होने वाले डायरिया के मामलों से जूझ रहा है, ऐसे में इस घटना ने ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

पुलिस की वेंडर की तलाश

पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और फरार ठेले वाले की तलाश की जा रही है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने घटनास्थल से नमूने एकत्र किए हैं ताकि संदूषण (Contamination) के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अत्यधिक गर्मी के इस मौसम में सड़क किनारे बिकने वाले असुरक्षित खाद्य पदार्थों से परहेज करें.