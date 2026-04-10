Food Poisoning in Ahmedabad: गुजरात के अहमदाबाद में फूड पॉइजनिंग का मामला, धार्मिक कार्यक्रम में ‘सेव-खमणी’ खाने से 100 लोग पड़े बीमार, अस्पताल में भर्ती

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Food Poisoning in Ahmedabad: गुजरात के अहमदाबाद जिले के देत्रोज तालुका में एक धार्मिक आयोजन के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है. राजपुरा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में 'सेव-खमणी' खाने के बाद लगभग 96 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार, 9 अप्रैल को इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का है.

देर रात बिगड़ने लगी ग्रामीणों की तबीयत

जानकारी के अनुसार, बुधवार रात राजपुरा गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. यहाँ आए ग्रामीणों को नाश्ते में स्थानीय व्यंजन 'सेव-खमणी' परोसा गया था. भोजन करने के कुछ ही घंटों बाद, गुरुवार तड़के कई लोगों ने उल्टी, पेट दर्द और दस्त की शिकायत की. बीमारों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं. स्थिति बिगड़ते देख स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम को तुरंत गांव भेजा गया.

38 मरीज अब भी उपचाराधीन, स्थिति स्थिर

जिला महामारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. चिंतन देसाई ने बताया कि कुल 96 लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था. इनमें से अधिकांश को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 38 मरीज अभी भी डॉक्टरों की निगरानी में हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि सभी भर्ती मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है. एहतियात के तौर पर 214 अन्य ग्रामीणों को भी निवारक दवाएं दी गई हैं, जिन्होंने वही भोजन खाया था.

जांच के लिए भेजे गए सैंपल

हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं. घटनास्थल से भोजन और पानी के नमूने एकत्र किए गए हैं ताकि संक्रमण के सही कारण का पता लगाया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि यह जांच की जा रही है कि क्या भोजन बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री खराब थी या भंडारण (Storage) में कोई लापरवाही बरती गई थी.

प्रशासन की अपील

इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहने की अपील की है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, गांव में स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम तैनात है जो स्थिति पर नजर बनाए हुए है.