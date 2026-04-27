Telangana Bus Fire: तेलंगाना के मेडक में चलती प्राइवेट बस में लगी आग, ड्राइवर और सहायक बाल-बाल बचे

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Telangana Bus Fire: तेलंगाना के मेडक जिले में आज सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सोमवार तड़के मासईपेट के पास एक निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई. राहत की बात यह रही कि घटना के समय बस में कोई यात्री सवार नहीं था. बस के ड्राइवर और एक अन्य कर्मी ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से छलांग लगा दी, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

मरम्मत के लिए जा रही थी बस

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह निजी बस मेडक से हैदराबाद की ओर जा रही थी. अधिकारियों ने बताया कि बस में कुछ तकनीकी खराबी थी, जिसके कारण उसे मरम्मत (Repairs) के लिए हैदराबाद ले जाया जा रहा था. रास्ते में मासईपेट के पास अचानक बस से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई. यह भी पढ़े: Nagpur Bus Fire: नागपुर उमरेड रोड पर चलती बस में लगी आग, समय रहते नीचे उतरने से बाल बाल बची यात्रियों की जान: VIDEO

दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई

आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और बस कर्मियों ने दमकल विभाग को सूचित किया. मौके पर पहुंची एक फायर टेंडर (Fire Engine) ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. हालांकि, जब तक आग बुझाई गई, तब तक बस का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था. पुलिस और दमकल कर्मियों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर यातायात को सुरक्षित किया.

आग के कारणों की जांच जारी

दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बस में केवल ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति मौजूद थे, जो आग की आहट मिलते ही सुरक्षित बाहर निकल आए. आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, शॉर्ट सर्किट या इंजन में किसी तकनीकी समस्या की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.

सुरक्षा और सतर्कता

इस घटना ने पुराने और खराब वाहनों के संचालन पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे लंबी दूरी की यात्रा से पहले अपने वाहनों की फिटनेस और इलेक्ट्रिकल वायरिंग की गहन जांच सुनिश्चित करें. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की विस्तृत जांच की जा रही है.