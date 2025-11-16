Nagpur Bus Fire: नागपुर उमरेड रोड पर चलती बस में लगी आग, समय रहते नीचे उतरने से बाल बाल बची यात्रियों की जान: VIDEO

Nagpur Bus Fire: महाराष्ट्र (Maharashtra) के नागपुर (Nagpur) उमरेड रोड पर एक प्राइवेट बस में उस समय अफरा तफरी मच गई. जब बस में आग लग गई.यात्रियों से भरी एक निजी बस चलते-चलते अचानक आग की लपटों में घिर गई. हादसे के समय बस में 45 यात्री सवार थे.बस में धुआं उठते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया. चालक ने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोककर सभी लोगों को नीचे उतरने को कहा. तुरंत यात्रियों के नीचे उतरने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जबकि कुछ यात्री हल्के तौर पर घायल हुए.
प्रारंभिक जांच में अनुमान लगाया जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी.बस रुकते ही कुछ ही सेकंड में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @abpmajhatv नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Pune Bus Fire Video: पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में लग्जरी बस में लगी भीषण आग, हादसे का वीडियो आया सामने
बस में लगी आग
Nagpur Fire : नागपूर-उमरेड मार्गावर धावत्या ट्रॅव्हल्सला आग, 45 प्रवाशी प्रवास करत होते,जीवितहानी नाही#Nagpur #Fire #ABPMajha pic.twitter.com/8zIqwqEh6b
— ABP माझा (@abpmajhatv) November 16, 2025
स्थानीय लोगों ने की मदद
मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय नागरिकों ने आग बुझाने में चालक और कंडक्टर की मदद की.थोड़ी देर बाद पुलिस (Police) और फायर ब्रिगेड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाया जा सका. हालांकि बस का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया.
ट्रैफिक जाम से यात्रियों को हुई परेशानी
आग लगने की घटना के बाद सड़क पर अस्थायी ट्रैफिक जाम लग गया. पुलिस (Police) ने बस को सड़क किनारे हटाकर यातायात सामान्य किया.कुही पुलिस थाने की टीम घटना की जांच कर रही है.हाल के महीनों में चलते वाहनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है.