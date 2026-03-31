हैदराबाद: मिलावटी अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाने और बेचने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार (Watch Video)

मिलावटी अदरक-लहसुन बनाने के आरोप में शख्स गिरफ्तार (Photo Credits: X)

हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस (Telangana Police) ने खाद्य सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करने और स्वास्थ्य के लिए घातक मिलावटी अदरक-लहसुन (Ginger-Garlic) का पेस्ट बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में इस असुरक्षित उत्पाद की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में स्टॉक भी जब्त किया है.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के एक गुप्त स्थान पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया जा रहा है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए टास्क फोर्स और स्थानीय पुलिस की टीम ने संबंधित ठिकाने पर छापेमारी की. मौके से मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया, जो कथित तौर पर इस अवैध विनिर्माण इकाई का संचालन कर रहा था. यह भी पढ़ें: Surat: रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से युवक की मौत, CCTV में कैद हुआ दो मिनट का संघर्ष; पास तैर रहे लोग रहे अनजान

हानिकारक पदार्थों का उपयोग

जांच में सामने आया है कि आरोपी पेस्ट की मात्रा बढ़ाने और उसे लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए प्रतिबंधित रसायनों, सिंथेटिक रंगों और सड़े-गले कच्चे माल का उपयोग कर रहा था. पुलिस के अनुसार, यह पेस्ट स्थानीय बाजारों और छोटे होटलों में कम दामों पर बेचा जा रहा था, जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.

मिलावटी अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाने और बेचने के आरोप में शख्स गिरफ्तार

#WATCH | Hyderabad: Telangana police have arrested one accused involved in manufacturing and selling adulterated ginger and garlic paste. (Source: IPS Vaibhav Gaikwad Raghunath) pic.twitter.com/pkdNdfr7ho — ANI (@ANI) March 31, 2026

जब्ती और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार पेस्ट, कच्चा माल और पैकिंग मशीनें जब्त की हैं. जब्त किए गए नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला (State Food Laboratory) भेज दिया गया है. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है.

प्रशासन की चेतावनी

इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने नागरिकों को खुले में बिकने वाले या बिना ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों को खरीदने के प्रति आगाह किया है. अधिकारियों का कहना है कि शहर में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.