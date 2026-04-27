Gold Rate Today, April 27, 2026: शादियों के सीजन में सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों के ताजा भाव

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Gold Rate Today, April 27, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है. वैश्विक बाजार के सकारात्मक संकेतों और घरेलू स्तर पर शादियों के सीजन की मजबूत मांग के चलते कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है. देश के प्रमुख शहरों में आज 24 कैरेट सोने की औसत कीमत 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है.

कीमतों में तेजी के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर में आई हल्की नरमी से पीली धातु को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिल रहा है. घरेलू मोर्चे पर, शादियों का सीजन होने के कारण ज्वेलरी की मांग में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है. विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने के दाम इसी ऊंचे स्तर पर बने रह सकते हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, April 26, 2026: शादी के सीजन में सोना खरीदना हुआ मुश्किल, कीमतों में तेजी बरकरार; जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के 22K-24K के ताज़ा रेट

प्रमुख शहरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

27 अप्रैल 2026 को देश के विभिन्न महानगरों में सोने के दाम कुछ इस प्रकार हैं:

दिल्ली, मुंबई और चेन्नई: इन शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,000 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,37,600 रुपये दर्ज किया गया है.

कोलकाता: यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 1,49,400 रुपये और 22 कैरेट की 1,37,000 रुपये है.

बेंगलुरु और हैदराबाद: इन दक्षिण भारतीय केंद्रों में भी 24 कैरेट सोना 1,50,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है.

लखनऊ और जयपुर: उत्तर भारत के इन शहरों में भी कीमतें दिल्ली के समान 1,50,000 रुपये (24K) पर स्थिर हैं.

शहरवार रेट चार्ट (27 अप्रैल 2026)

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,37,600 1,50,000 मुंबई 1,37,600 1,50,000 कोलकाता 1,37,000 1,49,400 चेन्नई 1,37,600 1,50,000 बेंगलुरु 1,37,600 1,50,000 नोएडा/गुरुग्राम 1,37,600 1,50,000

निवेशकों और खरीदारों के लिए सलाह

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने की मांग बनी हुई है. हालांकि, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय जौहरी से लाइव रेट जरूर पता कर लें. अंतिम कीमत में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्जेस और स्थानीय टैक्स के कारण बदलाव संभव है. वैश्विक घटनाक्रमों और मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का असर भी आने वाले समय में कीमतों पर दिख सकता है.