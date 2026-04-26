Gold Rate Today, April 26, 2026: शादी के सीजन में सोना खरीदना हुआ मुश्किल, कीमतों में तेजी बरकरार; जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के 22K-24K के ताज़ा रेट

Gold | Representational Image (Photo Credits: Pexels)

Gold Rate Today, April 26, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 26 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में मजबूती का रुख देखा जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ी है. घरेलू स्तर पर शादियों के सीजन के कारण ज्वेलरी शोरूम में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिससे कीमतों को निचले स्तर पर मजबूत सहारा मिल रहा है.

22 और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव

ताजा अपडेट के अनुसार, देश के अधिकांश बड़े शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने का भाव 1,49,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों को देखते हुए कीमतों में फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना कम है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, April 25, 2026: सोने की कीमतों में तेजी जारी, 24 कैरेट का दाम ₹1.49 लाख के पार; जानें अपने शहर के रेट्स

प्रमुख भारतीय शहरों में आज की दरें (प्रति 10 ग्राम)

नीचे दी गई तालिका में 26 अप्रैल 2026 को देश के विभिन्न शहरों में सोने के भाव दिए गए हैं:

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,37,300 1,49,700 मुंबई 1,37,300 1,49,700 चेन्नई 1,37,300 1,49,700 कोलकाता 1,36,700 1,49,100 बेंगलुरु 1,37,300 1,49,700 हैदराबाद 1,37,300 1,49,700 अहमदाबाद 1,37,300 1,49,700 नोएडा/गुरूग्राम 1,37,300 1,49,700

कीमतों में मजबूती के मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, सोने की कीमतों में इस स्थिरता और तेजी के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं. पहला, अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में आई मामूली गिरावट, जिससे सोना अन्य मुद्राओं के मुकाबले सस्ता और आकर्षक हो गया है. दूसरा, वैश्विक स्तर पर जारी तनाव के कारण निवेशक 'सेफ हेवन' यानी सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं. तीसरा, भारत में शादियों का सीजन शुरू होने से रिटेल मांग में जबरदस्त उछाल आया है.

खरीदारों के लिए जरूरी सलाह

सोना खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले लाइव रेट जरूर चेक करें. ऊपर दिए गए भाव सांकेतिक हैं और इनमें माल एवं सेवा कर (GST), मेकिंग चार्ज (Making Charges) और ज्वैलर के अपने प्रीमियम शामिल नहीं हैं. हॉलमार्क वाले गहनों की शुद्धता की जांच करना और पक्का बिल लेना हमेशा सुरक्षित रहता है.

आने वाले दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों और मुद्रास्फीति के आंकड़ों का असर सोने की कीमतों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल सकता है. फिलहाल बाजार का रुझान 'पॉजिटिव' बना हुआ है.