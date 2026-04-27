Weather Forecast Today, April 27, 2026: उत्तर भारत में भीषण लू का अलर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें Delhi-Mumbai में आज कैसा रहेगा वेदर

Weather Forecast Today, April 27, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में पारा 43°C से 45°C के बीच रहने का अनुमान है. हालांकि, विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है, जिससे वहां के तापमान में गिरावट आएगी.

उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के अलग-अलग हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है. दिल्ली-एनसीआर में दोपहर के समय गर्म हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन शाम तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बहुत हल्की बूंदाबांदी से मामूली राहत मिल सकती है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, April 26, 2026: उत्तर भारत में भीषण गर्मी, पूर्वोत्तर में बारिश का अनुमान; जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम

पूर्वोत्तर में भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी ने बताया कि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश) में इस पूरे सप्ताह व्यापक बारिश, बिजली चमकने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर 'भारी से बहुत भारी' वर्षा का अलर्ट भी जारी किया गया है.

प्रमुख शहरों का हाल: 27 अप्रैल 2026

दिल्ली: अधिकतम तापमान 44°C के आसपास रहेगा. आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और शाम को धूल भरी आंधी या हल्की बूंदाबांदी की संभावना है.

मुंबई: अधिकतम तापमान 30°C रहेगा. यहां उमस भरी गर्मी बनी रहेगी, हालांकि तटीय क्षेत्रों में हल्की समुद्री हवाएं राहत दे सकती हैं.

कोलकाता: यहां गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की 60% संभावना है. अधिकतम तापमान 36°C के करीब रहेगा.

बेंगलुरु और चेन्नई: बेंगलुरु में छिटपुट बारिश (Scattered Showers) की संभावना है, जबकि चेन्नई में उमस के साथ गर्मी बनी रहेगी और शाम को गरज वाले बादल बन सकते हैं.

हैदराबाद: दिन भर मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, अधिकतम तापमान 41°C तक जा सकता है.

शिमला: पहाड़ों पर भी गर्मी का असर दिख रहा है. शिमला में अधिकतम तापमान 24°C रहने का अनुमान है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है.

राहत की उम्मीद

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 28 अप्रैल के बाद उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में 2-3°C की गिरावट आ सकती है. पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से 29 और 30 अप्रैल को मैदानी इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी से कुछ समय के लिए निजात मिल सकती है.

सावधानी: प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचें और हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी का सेवन करें.