PBKS vs RCB Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 61st Match Stats: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 61वां मुकाबला आज यानी 17 मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (PBKS vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 में जीत और 4 में हार मिली है. वहीं, पंजाब किंग्स ने 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 6 में जीत और 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: KKR vs GT Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है गुजरात टाइटंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में पंजाब किंग्स ने अब तक 11 मैच खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और पांच मैच में हार मिली है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन में अब तक 12 मैच खेले हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को आठ मुकाबलों में जीत और चार मैचों में हार मिली है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (PBKS vs RCB Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 37 मुकाबले हुए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 19 मैच में जीत मिली है. जबकि, पंजाब किंग्स की टीम 18 मुकाबले अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह पहला मैच होगा. आईपीएल 2025 में दोनों टीमों के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए थे. इनमें से 3 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीते थे, जबकि एक मुकाबले में पंजाब किंग्स को जीत मिली थी.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत मिली थी. ऐसे में टीम अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी. विराट कोहली ने उस मुकाबले में नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली थी. ऐसे में उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम वापसी करना चाहेगी. कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी में टीम की ताकत होंगे. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

टाटा आईपीएल 2026 का 61वां मुकाबला आज यानी 17 मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की पिच हरियाणा के भिवानी से मंगवाई गई काली मिट्टी से तैयार की गई है. इस पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. पिच पर अच्छा उछाल और गति देखने को मिलती है, जिससे बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में सावधानी से खेलना होगा. हालांकि, एक बार सेट होने के बाद बल्लेबाज बड़े शॉट्स आसानी से खेल सकते हैं. मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाज भी असर छोड़ सकते हैं.

एक्यूवेदर के अनुसार, 17 मई को धर्मशाला का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहने का अनुमान है. बारिश होने की भी संभावना है और पूरे दिन बादल छाए रहेंगे. ऐसे में मौसम मैच में अहम भूमिका निभा सकता है.

पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह ने पिछले 10 मैचों में 179.5 की स्ट्राइक रेट से 359 रन बनाए हैं. वहीं, श्रेयस अय्यर ने पिछले 10 मुकाबलों में 328 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने पिछले 10 मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने पिछले 10 मैचों में 163.98 की स्ट्राइक रेट से 387 रन बनाए हैं. वहीं, भुवनेश्वर कुमार ने पिछले 10 मुकाबलों में 18 विकेट चटकाए हैं.

पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच यह मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs RCB 61st T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, राशिख सलाम डार, जैकब डफी और जोश हेजलवुड.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.