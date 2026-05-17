PBKS vs RCB, IPL 2026 61st Match Toss Winner Prediction: धर्मशाला में पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 61st Match Toss Winner Prediction: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 61वां मुकाबला आज यानी 17 मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (PBKS vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 8 मैच में जीत और 4 में हार का सामना किया है. वहीं, पंजाब किंग्स ने 11 मैच खेले हैं, जिसमें 6 में जीत और 5 में हार मिली है. दोनों टीमों की नजर इस मुकाबले को जीतकर अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PBKS vs RCB, IPL 2026 61st Match Stats And Preview: प्लेऑफ की रेस में जीत दर्ज करने उतरेगी पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 61वें मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी है. पंजाब किंग्स की टीम पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार के बाद वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी और टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी.

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (PBKS vs RCB Head To Head)

आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 37 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स को 18 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए 4 मुकाबलों में से 3 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने नाम किए थे. वहीं, एक मुकाबले में पंजाब किंग्स को जीत मिली थी.

पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में संतुलित नजर आ रही है. बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. मिडिल ऑर्डर में शशांक सिंह और अजमतुल्लाह उमरजई टीम को मजबूती देंगे. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में विराट कोहली, रजत पाटीदार और टिम डेविड जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 61वां मुकाबला आज यानी 17 मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैदान तेज गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है. यहां की पिच पर अच्छी गति और उछाल देखने को मिलती है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है. हालांकि, एक बार सेट होने के बाद बल्लेबाज बड़े शॉट्स आसानी से खेल सकते हैं. बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी असर डाल सकते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 175 रन है.

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कौन होगा टॉस का बॉस? (PBKS vs RCB Toss Winner Prediction)

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए कुल 37 मुकाबलों में टॉस का रिकॉर्ड लगभग बराबरी का रहा है. हालांकि हालिया रिकॉर्ड को देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम टॉस जीत सकती है. हमारी टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों और मौजूदा परिस्थितियों पर आधारित है. टॉस कौन जीतेगा, यह तय करने के लिए गहन अध्ययन किया गया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PBKS vs RCB 61st T20 Match Playing Prediction)

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, राशिख सलाम डार, जैकब डफी और जोश हेजलवुड.

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.