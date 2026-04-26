Weather Forecast Today, April 26, 2026: उत्तर भारत में भीषण गर्मी, पूर्वोत्तर में बारिश का अनुमान; जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम

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Weather Forecast Today, April 26, 2026: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 26 अप्रैल 2026 के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. आईएमडी के अनुसार, अगले तीन दिनों तक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में भीषण लू (Heatwave) चलने की संभावना है. हालांकि, राहत की बात यह है कि तीन दिनों के बाद इन स्थितियों में कमी आने की उम्मीद है. वहीं, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में इस सप्ताह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

प्रमुख शहरों में मौसम का हाल

आज, 26 अप्रैल के लिए प्रमुख महानगरों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. 'विंडी' (Windy) और अन्य मौसम सेवाओं के अनुसार, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. इसी तरह, हैदराबाद, कोलकाता और शिमला के लिए भी रविवार को बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. इन शहरों में आसमान साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, April 25, 2026: दिल्ली-मुंबई में गर्मी का सितम, बेंगलुरु और कोलकाता में बारिश के आसार; जानें अपने शहर का हाल

हीटवेव और लू की चेतावनी

आईएमडी ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अगले 72 घंटों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. लू के कारण दोपहर के समय तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर जा सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर के समय सीधे धूप में निकलने से बचें और हाइड्रेटेड रहें.

पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में बारिश का अलर्ट

एक ओर जहां उत्तर भारत गर्मी से जूझ रहा है, वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा. आईएमडी के मुताबिक:

सिक्किम और पश्चिम बंगाल: उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ व्यापक बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

पूर्वोत्तर राज्य: पूर्वोत्तर के राज्यों में इस पूरे सप्ताह भारी बारिश और बिजली गिरने का अनुमान है.

मध्य और दक्षिण भारत: मध्य भारत में 27 से 29 अप्रैल और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 28 से 30 अप्रैल के बीच गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं.

आगामी सप्ताह का पूर्वानुमान

आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव देखने को मिलेंगे. उत्तर-पश्चिम भारत में 28 अप्रैल से 1 मई के बीच गरज के साथ हल्की गतिविधि होने की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है. पूर्वी भारत में अगले एक सप्ताह तक गरज-चमक की गतिविधि जारी रहने का अनुमान है.

पहाड़ी इलाकों की बात करें तो शिमला में आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन 28 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना बन सकती है.