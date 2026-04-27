Patna School Time Change: पटना में भीषण गर्मी का कहर, 8वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग बदली; अब 11:30 बजे तक ही चलेंगी कक्षाएं

Patna School Time Change: बिहार की राजधानी पटना में चिलचिलाती धूप और लू (Heatwave) के गंभीर खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी (DM) डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने रविवार, 26 अप्रैल 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में कटौती कर दी है. नए आदेश के तहत अब कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी.
आज से लागू होगा नया समय
प्रशासन द्वारा जारी यह निर्देश सोमवार, 27 अप्रैल से प्रभावी होगा और फिलहाल गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा. इस आदेश के दायरे में पटना के सभी निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, प्री-स्कूल (Pre-schools) और आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 11:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की कक्षाएं या अन्य शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित करना वर्जित होगा. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, April 27, 2026: उत्तर भारत में भीषण लू का अलर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें Delhi-Mumbai में आज कैसा रहेगा वेदर
बच्चों के स्वास्थ्य पर बढ़ते खतरे का हवाला
पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि दोपहर के समय तापमान में अत्यधिक वृद्धि और भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रही है. चिलचिलाती धूप के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' की धारा-163 के तहत यह आदेश लागू किया है.
अभिभावकों और स्कूलों के लिए निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधकों को इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है. आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए फिलहाल पुराने समय में किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है.
मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संकेत दिए हैं कि बिहार में आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी का तेवर और कड़ा हो सकता है. राज्य के कई हिस्सों में तापमान 42°C से ऊपर जाने की संभावना है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर की तेज धूप में बच्चों को बाहर न निकलने दें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिलाते रहें.