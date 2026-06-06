West Indies vs Sri Lanka ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है वेस्टइंडीज और श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ODI Stats: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 7 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के किंग्स्टन स्थित सबीना पार्क (Sabina Park) में भारतीय समयानुसार रात 1:00 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में श्रीलंका ने 41 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऐसे में मेजबान वेस्टइंडीज की नजरें वापसी पर होंगी, जबकि श्रीलंका सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज में श्रीलंका की अगुवाई कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) कर रहे है. वहीं वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: WI vs SL, 1st ODI Match Preview: आज किंग्स्टन में खेला जाएगा वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला जमैका में खेला जाएगा. श्रीलंका की टीम अपने प्रमुख खिलाड़ियों की वापसी से मजबूत नजर आ रही है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम घरेलू परिस्थितियों में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

वनडे क्रिकेट के इतिहास में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 69 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका का पलड़ा मामूली रूप से भारी रहा है. श्रीलंका ने 34 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज की टीम 32 मैच जीतने में सफल रही है. दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला है. ऐसे में आंकड़े दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की ओर इशारा करते हैं.

श्रीलंका की टीम हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारकर आ रही है. ऐसे में टीम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. बल्लेबाजी में कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, चरिथ असलंका और कमिंदु मेंडिस से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा और दुष्मंथा चमीरा टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम भी अपनी पिछली वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से हारकर आ रही है. बल्लेबाजी में शाई होप, शिमरॉन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ और गुडाकेश मोती पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज सबीना पार्क में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच संतुलित मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिल सकती है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिलने की संभावना है. मौसम की बात करें तो किंग्स्टन में बादल छाए रहने का अनुमान है. तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि नमी का स्तर लगभग 57 प्रतिशत रहने की संभावना है.

श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस और वानिंदु हसरंगा के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं पथुम निसांका भी बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के लिए शाई होप और शिमरॉन हेटमायर बड़ी पारियां खेल सकते हैं. वहीं अल्जारी जोसेफ अपनी तेज गेंदबाजी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL 1st ODI Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), अकीम ऑगस्टे, कीसी कार्टी, शिमरॉन हेटमायर, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, जस्टिन ग्रीव्स, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ.

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), पथुम निसांका, कमिल मिशारा, चरिथ असलंका, जनिथ लियानागे, कमिंदु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा, ईशान मलिंगा और असिथा फर्नांडो.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.