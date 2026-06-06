West Indies vs Sri Lanka Dream11 Prediction, 2nd ODI Match: जमैका में आज वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 2nd ODI Match Key Players To Watch: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 7 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के किंग्स्टन स्थित सबीना पार्क (Sabina Park) में भारतीय समयानुसार रात 1:00 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में श्रीलंका ने 41 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऐसे में मेजबान वेस्टइंडीज की नजरें वापसी पर होंगी, जबकि श्रीलंका सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज में श्रीलंका की अगुवाई कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) कर रहे है. वहीं वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, Only Test Day 1 Stumps: अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दिन टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत, ऐसा रहा पहले दिन का खेल

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मुकाबला सबीना पार्क में खेला जाएगा. श्रीलंका की टीम अपने अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर जीत दर्ज करना चाहेगी, जबकि वेस्टइंडीज घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगा. ऐसे में Dream11 फैंटेसी टीम बनाने वाले फैंस के लिए यह मुकाबला काफी अहम रहने वाला है.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका पिच रिपोर्ट (WI vs SL Pitch Report)

सबीना पार्क की पिच संतुलित मानी जाती है. इस मैदान पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलने की संभावना रहती है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं माना जाता, इसलिए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. ऐसे में एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी मुकाबला देखने को मिल सकता है.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका ड्रीम11 टीम सुझाव (WI vs SL Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: कुसल मेंडिस, शाई होप

बल्लेबाज: पथुम निसांका, शिमरॉन हेटमायर, चरिथ असलंका, शेरफेन रदरफोर्ड

ऑलराउंडर: वानिंदु हसरंगा, रोस्टन चेज

गेंदबाज: अल्जारी जोसेफ, महीश तीक्षणा, शमार जोसेफ

कप्तान (Captain): वानिंदु हसरंगा

उपकप्तान (Vice Captain): कुसल मेंडिस

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (WI vs SL Top Fantasy Picks)

वानिंदु हसरंगा बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वह कप्तान के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. कुसल मेंडिस नई जिम्मेदारी के साथ बड़ी पारी खेल सकते हैं. शाई होप घरेलू परिस्थितियों में हमेशा खतरनाक साबित होते हैं. वहीं पथुम निसांका शानदार शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं. गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ और महीश तीक्षणा विकेट लेने वाले प्रमुख विकल्प हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL 2nd ODI Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: जस्टिन ग्रीव्स, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ और जेडन सील्स.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कमिंदु मेंडिस, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), पवन रत्नायके, चरिथ असलंका, जनिथ लियानागे, वानिंदु हसरंगा, मिलान रत्नायके, महीश तीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा और असिथा फर्नांडो.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.