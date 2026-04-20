Kolkata Horror: कोलकाता के रूबी जनरल अस्पताल में हड़कंप, महिला वॉशरूम में छिपा मिला मोबाइल फोन; वीडियो रिकॉर्डिंग का आरोप (Watch Video)
कोलकाता के रूबी जनरल हॉस्पिटल में छिपा हुआ फोन हॉरर (Photo Credits: X\@zoyakhan7025)

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता (Kolkata) से एक बेहद चौंकाने वाली और विचलित करने वाली घटना सामने आई है. शहर के नामचीन 'रूबी जनरल अस्पताल' (Ruby General Hospital) में एक महिला वॉशरूम के अंदर गुप्त रूप से रखा गया मोबाइल फोन बरामद हुआ है. मध्यमग्राम (Madhyamgram) की रहने वाली एक युवती, जो अपनी मां के इलाज के लिए अस्पताल आई थी, उसने इस संदिग्ध फोन को रिकॉर्डिंग मोड में पाया. इस घटना ने चिकित्सा केंद्रों के भीतर मरीजों और महिलाओं की सुरक्षा और निजता (Privacy) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह भी पढ़े: केरल में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना: सांप के काटने से 8 साल के बच्चे की मौत, भाई अस्पताल में भर्ती और अब घर में मिला दूसरा सांप

रूटीन चेकअप के दौरान घटी घटना

पीड़िता के अनुसार, वह अपनी मां के साथ डॉक्टर से परामर्श करने आई थी। डॉक्टर से मिलने के बाद जब दोनों महिलाएं अस्पताल के वॉशरूम में गईं, तो उन्हें वहां कुछ असामान्य महसूस हुआ. गौर से देखने पर पता चला कि एक मोबाइल फोन को बहुत ही चालाकी से छिपाकर रखा गया था, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए महिलाओं ने तुरंत शोर मचाया और अस्पताल कर्मचारियों को इसकी सूचना दी.

कोलकाता के रूबी जनरल हॉस्पिटल में छिपा हुआ फोन हॉरर

अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

शिकायत के मुताबिक, इस शर्मनाक करतूत के पीछे अस्पताल के ही एक कर्मचारी का हाथ होने का संदेह है. पीड़ितों का आरोप है कि घटना की तुरंत जानकारी देने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया. उनके अनुसार, प्रशासन उचित कार्रवाई करने के बजाय टालमटोल करता रहा. जब अस्पताल की ओर से कोई मदद नहीं मिली, तो पीड़िता ने मजबूर होकर '100' नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया. यह भी पढ़ें: Sex Racket Busted in Pune: पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 महिलाएं रेस्क्यू

आनंदपुर थाने में मामला दर्ज

पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आनंदपुर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है. हालांकि, घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पीड़ितों का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन या पुलिस द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है. इससे लोगों में भारी आक्रोश है कि निजी अस्पतालों में सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है और क्या अस्पताल जैसे स्थान भी अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गए हैं?