केरल में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना: सांप के काटने से 8 साल के बच्चे की मौत, भाई अस्पताल में भर्ती और अब घर में मिला दूसरा सांप

त्रिशूर (केरल): केरल (Kerala) के त्रिशूर जिले (Thrissur District) से एक अत्यंत दुखद और डरावनी घटना सामने आई है. यहां के कोडाशेरीमाला (Kodasherimala) की तलहटी में रहने वाले एक परिवार के दो मासूम बच्चों को सोते समय सांप (Snake) ने डस लिया. इस हादसे में आठ साल के अल्जो की मौत हो गई है. वहीं, उसका बड़ा भाई अनोष अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. इस त्रासदी के बीच सोमवार को तब हड़कंप मच गया जब मृतक बच्चे का शव पोस्टमॉर्टम के बाद घर लाया गया और ठीक उसी समय घर के भीतर एक और सांप दिखाई दिया. यह भी पढ़ें: Kerala Shocker: केरल में प्रशासनिक लापरवाही ने ली जान, इडुक्की में सड़क किनारे खुले गड्ढे में गिरने से 27 वर्षीय युवक की मौत

गर्मी से बचने के लिए खुली छोड़ी थी खिड़की

हादसा रविवार तड़के हुआ. क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए परिवार ने रात में खिड़कियां खुली छोड़ दी थीं. इसी दौरान रबर के बागानों और जंगली इलाके से सटे घर में सांप घुस आया और दोनों भाइयों को डस लिया. अल्जो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि अनोष के पैर में सांप ने काटा है और वह वेंटिलेटर पर संघर्ष कर रहा है.

घर में दूसरा सांप मिलने से दहशत

सोमवार को जब रिश्तेदार और पड़ोसी अल्जो को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए थे, तभी घर के परिसर में एक और सांप दिखने से भगदड़ मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर सांप को वहां से हटाया, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को भयभीत कर दिया है. लोग अब इस बात से डरे हुए हैं कि घर के भीतर और कितने सांप छिपे हो सकते हैं.

बिखर गया परिवार: मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल

अल्जो के पड़ोसी उसे एक हंसमुख और मिलनसार बच्चे के रूप में याद करते हैं. एक पड़ोसी सुनंदा ने बताया, 'वह शनिवार रात को ही हमारे घर से ठंडा पानी पीकर गया था और कहा था कि कल फिर आएगा. किसी ने नहीं सोचा था कि वह उसकी आखिरी मुलाकात होगी.'

इस हादसे ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है. बच्चों की मां सदमे के कारण बेहोश हो गई हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि पिता सिलजो अपने एक बेटे को खोने और दूसरे की अनिश्चित स्थिति के कारण गहरे सदमे में हैं.

वन्यजीवों के बढ़ते खतरे पर चिंता

यह इलाका जंगलों और रबर के बागानों के करीब है, जहां सांपों का दिखना आम है. हालांकि, घर के भीतर इस तरह के घातक हमले की यह पहली घटना बताई जा रही है. स्थानीय निवासियों ने अब प्रशासन से मानव बस्तियों में वन्यजीवों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है.