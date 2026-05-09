Kerala Shocker: केरल के अडूर में महिला के साथ घिनौनी हरकत, ऑटो ड्राइवर पर नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Kerala Shocker: केरल पुलिस ने शनिवार को अडूर में एक 28 वर्षीय महिला के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी ऑटो रिक्शा चालक को गिरफ्तार करने की पुष्टि की है. आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी विनोद के रूप में हुई है. जिला पुलिस प्रमुख के निर्देश पर चली सघन जांच के बाद शुक्रवार रात उसे पकड़ लिया गया. आरोपी पिछले महीने मामला दर्ज होने के बाद से ही छिपा हुआ था.

नशीला जूस पिलाकर किया उत्पीड़न

पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने पति से अलग आरोपी के घर के पास ही रहती थी और आने-जाने के लिए अक्सर विनोद के ऑटो का उपयोग करती थी. यह घटना फरवरी 2026 की बताई जा रही है. आरोप है कि विनोद ने महिला को नशीला पदार्थ मिला हुआ जूस पिलाया और जब वह बेसुध हो गई, तो उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. यह भी पढ़े: Kerala Shocker: केरल के कोझिकोड में बस में ‘छेड़छाड़’ का वीडियो वायरल होने के बाद शख्स ने की आत्महत्या, परिवार ने आरोपों को बताया झूठा

वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने इस घिनौने कृत्य का अपने मोबाइल फोन पर वीडियो भी बना लिया था. इसके बाद वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर महिला को लगातार परेशान करने लगा. डरा-धमका कर उसने अगले कुछ महीनों तक कई बार महिला का यौन शोषण किया.

मारपीट और पुलिस में शिकायत

महिला ने जब आरोपी का विरोध किया, तो उसने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की. अंततः परेशान होकर पीड़िता ने अपने पति को पूरी बात बताई और अप्रैल में अडूर पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने मामले में ढिलाई बरती, जिसके बाद उन्हें जिला पुलिस प्रमुख से हस्तक्षेप की गुहार लगानी पड़ी.

जांच और डिजिटल साक्ष्यों की तलाश

जिला पुलिस प्रमुख के आदेश के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी विनोद को उसके छिपने के ठिकाने से हिरासत में लिया. अडूर पुलिस ने पुष्टि की है कि विनोद से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब उन डिजिटल साक्ष्यों और वीडियो रिकॉर्डिंग को बरामद करने की कोशिश कर रही है, जिनका उपयोग ब्लैकमेलिंग के लिए किया गया था.

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस उसे रिमांड के लिए स्थानीय अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है.