Kerala Plus One Result 2026: केरल प्लस वन परीक्षा परिणाम घोषित, keralaresults.nic.in से ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

Kerala Plus One Result 2026: डायरेक्टोरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (DHSE), केरल ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 'केरल प्लस वन' (कक्षा 11वीं) परीक्षा का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अब विभाग के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल results.hse.kerala.gov.in और keralaresults.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा परिणाम चेक करने के लिए छात्रों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा.
परिणाम चेक करने के लिए आवश्यक लॉगिन डिटेल्स
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपने निम्नलिखित विवरण पहले से तैयार रखने की सलाह दी जाती है. यह भी पढ़े: Kerala Lottery Result Today 3 PM Live: केरल लॉटरी धनलक्ष्मी DL-56 साप्ताहिक लॉटरी के रिजल्ट 3 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव
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आवेदन संख्या (Application Number)
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जन्म तिथि (Date of Birth)
आधिकारिक वेबसाइट से स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की चरणबद्ध प्रक्रिया
छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्लस वन स्कोरकार्ड पीडीएफ प्रारूप में सहेज सकते हैं.
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सबसे पहले केरल परिणाम की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in या results.hse.kerala.gov.in पर जाएं.
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होमपेज पर उपलब्ध "DHSE Kerala Plus One Result 2026 Scorecard PDF" लिंक पर क्लिक करें.
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इसके बाद खुले हुए लॉगिन विंडो में अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें.
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विवरण भरने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
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आपकी स्क्रीन पर स्कोरकार्ड प्रदर्शित हो जाएगा.
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छात्र इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट भी निकाल लें.
स्कोरकार्ड पर दर्ज महत्वपूर्ण विवरण
केरल प्लस वन की डिजिटल मार्क्सशीट में छात्रों को अपने व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरणों की जांच कर लेनी चाहिए. इस स्कोरकार्ड में ये जानकारियां शामिल होंगी.
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छात्र का नाम और रोल नंबर
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विषयवार प्राप्त अंक
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कुल प्राप्तांक (Aggregate Marks)
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कुल पास प्रतिशत
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क्वालिफाइंग स्टेटस (पास या फेल)
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परीक्षा से जुड़े अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश
डिजिलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने का तरीका
वेबसाइट के अलावा छात्र डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म डिजिलॉकर ऐप या वेबसाइट के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्क्सशीट सुरक्षित रख सकते हैं.
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डिजिलॉकर की वेबसाइट पर जाएं या अपने स्मार्टफोन पर डिजिलॉकर ऐप खोलें.
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अपने क्रेडेंशियल्स (यूजरनेम और पासवर्ड/पिन) का उपयोग करके साइन इन करें. नए उपयोगकर्ता आवश्यक विवरण दर्ज कर अपना नया अकाउंट बना सकते हैं.
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इसके बाद 'एजुकेशन' श्रेणी में जाकर "DHSE Kerala" खोजें और प्लस वन स्कोरकार्ड के विकल्प का चयन करें.
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मांगी गई आवश्यक जानकारी जैसे रोल नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करके सबमिट करें.
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आपका दस्तावेज स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप डिजिलॉकर में सहेज सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.
सफलम (Saphalam) मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं रिजल्ट
तकनीकी रुकावट या वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने की स्थिति में छात्र केरल सरकार के आधिकारिक 'सफलम ऐप' का भी उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से 'Saphalam' ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप खोलने के बाद होमपेज पर दिए गए प्लस वन रिजल्ट लिंक पर क्लिक करके छात्र अपनी आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर सीधे अपना स्कोरकार्ड स्क्रीन पर देख और सुरक्षित कर सकते हैं. ताजा अपडेट के लिए छात्र नियमित रूप से dhsekerala.gov.in पोर्टल पर नजर बनाए रखें.