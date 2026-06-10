UGC NET जून 2026: एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी, उम्मीदवार ugcnet.nta.nic.in पर ऐसे करें चेक

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UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन- नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (UGC NET) जून 2026 परीक्षा के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप (Exam City Intimation Slip) आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार अब यूजीसी नेट के आधिकारिक पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. एनटीए द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, यह परीक्षा 22 जून से 30 जून 2026 के बीच देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी.

यात्रा व्यवस्था के लिए जारी की गई सिटी स्लिप

एनटीए ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई सिटी इंटीमेशन स्लिप उम्मीदवारों का फाइनल एडमिट कार्ड (Admit Card) नहीं है. यह केवल एक अग्रिम सूचना है जो उम्मीदवारों को यह बताती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी. इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र वाले शहर तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था समय रहते करने में मदद करना है. इस स्लिप का उपयोग परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए नहीं किया जा सकता है. अंतिम एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख के करीब अलग से जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा केंद्र का सटीक पता, रिपोर्टिंग समय और आवश्यक निर्देश शामिल होंगे. यह भी पढ़े: KVS 2026 Lottery Results Out: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 और बालवाटिका में प्रवेश के लिए जारी की तीसरी सूची, admission.kvs.gov.in पर ऐसे करें अपने बच्चे का नाम चेक

आधिकारिक पोर्टल से ऐसे डाउनलोड करें स्लिप

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

सबसे पहले यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध "UGC NET June 2026 City Intimation Slip" के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number), जन्मतिथि या पासवर्ड और सुरक्षा पिन दर्ज करें.

विवरण भरने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.

आपकी स्क्रीन पर एग्जाम सिटी स्लिप दिखाई देगी, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें.

यूजीसी नेट जून 2026 का परीक्षा शेड्यूल

यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच विभिन्न विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. एनटीए ने पहले ही विषयवार विस्तृत परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे छात्र अपनी संबंधित परीक्षा की तारीख और शिफ्ट (Shift) की जांच कर सकते हैं. यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप' (JRF), 'असिस्टेंट प्रोफेसर' की नियुक्ति और पीएचडी (PhD) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है.

उम्मीदवारों के लिए एनटीए की हेल्पलाइन

एनटीए ने उन उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर और सहायता केंद्र सक्रिय किए हैं जिन्हें सिटी स्लिप डाउनलोड करने में तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. प्रभावित छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हेल्पडेस्क नंबरों या ईमेल के माध्यम से सीधे एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं. अधिकारियों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अन्य घोषणाओं के अपडेट के लिए नियमित रूप से एनटीए के पोर्टल को मॉनिटर करते रहें.