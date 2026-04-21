KVS 2026 Lottery Results Out: केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 और बालवाटिका में प्रवेश के लिए जारी की तीसरी सूची, admission.kvs.gov.in पर ऐसे करें अपने बच्चे का नाम चेक

KVS 2026 Lottery Results Out: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 1 और बालवाटिका में प्रवेश हेतु आज, 21 अप्रैल को तीसरी प्रोविजनल चयन सूची (Third Provisional Selection List) आधिकारिक रूप से घोषित कर दी है. यह सूची देशभर के केंद्रीय विद्यालयों में खाली बची सीटों को भरने के लिए जारी की गई है. जिन अभिभावकों ने मार्च-अप्रैल के दौरान पंजीकरण कराया था, वे अब केवीएस के केंद्रीय पोर्टल और संबंधित स्कूलों की वेबसाइट पर लॉटरी का परिणाम देख सकते हैं.

प्रवेश प्रक्रिया का घटनाक्रम

तीसरी सूची जारी होने के साथ ही प्राथमिक लॉटरी चरणों का समापन हो गया है. इस साल की प्रवेश प्रक्रिया 8 अप्रैल को बालवाटिका के परिणामों और 9 अप्रैल को कक्षा 1 की पहली सूची के साथ शुरू हुई थी. इसके बाद दूसरी सूची 16 अप्रैल को प्रकाशित की गई थी. यह भी पढ़े: RRB NTPC UG CBT 2026 Exam Dates Announced: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी परीक्षा की डेट घोषित, जानें शेड्यूल, एडमिट कार्ड और आधार नियमों की पूरी जानकारी

उल्लेखनीय है कि असम, केरल और पुदुचेरी जैसे क्षेत्रों में आम चुनावों के कारण कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया था, जहाँ पहली सूची 10 अप्रैल को जारी हुई थी. आज की घोषणा के बाद अब सभी प्रमुख प्रोविजनल चयन सूचियां सार्वजनिक हो चुकी हैं.

केवीएस लॉटरी परिणाम कैसे देखें?

अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन स्टेटस नीचे दिए गए चरणों का पालन करके देख सकते हैं.

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in या admission.kvs.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'Check Application Status' या 'Lottery Result 2026-27' लिंक पर क्लिक करें.

अपना लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें.

इसके अलावा, अभिभावक उस विशिष्ट केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जहां उन्होंने आवेदन किया था, और 'Announcements' सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं.

चयन के बाद की औपचारिकता

तीसरी सूची जारी होने के बाद अब दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन (Physical Verification) का अंतिम चरण शुरू हो गया है. ध्यान रहे कि लॉटरी में नाम आना केवल प्रोविजनल है; स्कूल में दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद ही प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति.

निवास प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल आदि).

श्रेणी प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC-NCL/EWS) यदि लागू हो.

सरकारी सेवा प्राथमिकता कोटा के तहत आवेदन करने वालों के लिए सर्विस सर्टिफिकेट.

RTE कोटे के तहत प्रवेश के लिए दूरी का घोषणा पत्र (Distance Declaration).

अन्य कक्षाओं और प्रतीक्षा

जिन बच्चों का नाम अभी भी वेटिंग लिस्ट में है, उनके लिए स्कूल रिक्तियां बचने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर अपडेट जारी कर सकते हैं. वहीं, कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं (कक्षा 11 को छोड़कर) के लिए प्रवेश प्रक्रिया रिक्तियों के आधार पर ऑफलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है. कक्षा 11 के लिए प्रवेश प्रक्रिया सीबीएसई कक्षा 10 के परिणाम घोषित होने के 10 दिनों के भीतर शुरू होगी.