RRB NTPC UG CBT 2026 Exam Dates Announced: आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी परीक्षा की डेट घोषित, जानें शेड्यूल, एडमिट कार्ड और आधार नियमों की पूरी जानकारी

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RRB NTPC UG CBT 2026 Exam Dates Announced: रेलवे भर्ती बोर्ड ने लाखों उम्मीदवारों के लिए NTPC UG CBT-I 2026 की टेंटेटिव परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, यह परीक्षा देशभर में कई चरणों में आयोजित की जाएगी. CBT-I परीक्षा की तिथियां इस प्रकार है. यह भी पढ़े: CBSE Exam 2026 Update: पश्चिम एशियाई देशों में 5 और 6 मार्च को होने वाली कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित

मई 2026: 7, 8 और 9 मई को परीक्षा होगी.

जून 2026: 13, 14 जून और फिर 16 से 21 जून तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी की जानकारी

उम्मीदवारों की सुविधा के लिए बोर्ड ने कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले उम्मीदवार अपनी परीक्षा शहर (Exam City) और तारीख देख सकेंगे। इससे छात्रों को यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र (Admit Card) परीक्षा की तिथि से चार दिन पहले जारी किए जाएंगे, जिन्हें आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा.

आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य

इस वर्ष की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश करने से पहले प्रत्येक उम्मीदवार को बायोमेट्रिक सत्यापन से गुजरना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को अपने साथ अपना मूल आधार कार्ड (Original Aadhaar Card) या ई-वेरिफाइड आधार का प्रिंटआउट ले जाना होगा.

बोर्ड ने सलाह दी है कि उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आधार का विवरण UIDAI सिस्टम में अनलॉक हो। इसके अलावा, नाम, जन्म तिथि, फोटोग्राफ और पते जैसे व्यक्तिगत विवरणों का सही होना आवश्यक है। यदि आधार सत्यापन पूरा नहीं है, तो उसे तुरंत आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपडेट कर लेना चाहिए.

धोखाधड़ी से सावधान रहने की चेतावनी

रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को फर्जी नौकरी के दावों और धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भर्ती पूरी तरह से योग्यता-आधारित (Merit-based) है. किसी भी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा चयन का वादा पूरी तरह से गलत है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें.

परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने और नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है.