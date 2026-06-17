UGC NET जून 2026 के एडमिट कार्ड जारी, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

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UGC NET June 2026 Admit Card Released: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (UGC NET) जून 2026 सत्र के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) जारी कर दिए हैं. जो अभ्यर्थी इस राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब एनटीए (NTA) के आधिकारिक वेब पोर्टल ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. पोर्टल पर डाउनलोड लिंक को सक्रिय कर दिया गया है, जो 22 जून से 30 जून 2026 के बीच आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मान्य है.

परीक्षा का पूरा शेड्यूल और महत्व

यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा देश भर के विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का आयोजन 22, 23, 24, 25, 29 और 30 जून 2026 को किया जाएगा. यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में निम्नलिखित योग्यताओं के निर्धारण के लिए आयोजित की जाती है यह भी पढ़े: NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Released: नीट यूजी री-एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा; ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

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इससे पहले, एनटीए ने उम्मीदवारों को यात्रा और अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं समय पर करने की सुविधा के लिए 10 जून 2026 को एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की थी. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुरानी सिटी स्लिप को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए मान्य नहीं माना जाएगा. उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए अनिवार्य रूप से नया डाउनलोड किया गया मूल एडमिट कार्ड ही साथ लाना होगा.

UGC NET जून 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाकर नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in खोलें. होमपेज पर कैंडिडेट एक्टिविटी (Candidate Activity) सेक्शन के तहत दिए गए "UGC NET June 2026 Admit Card" लिंक पर क्लिक करें. नए पेज पर अपना विशिष्ट आवेदन नंबर (Application Number), जन्म तिथि (Date of Birth) और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सुरक्षा पिन (Captcha) दर्ज करें. इसके बाद 'सबमिट' (Submit) बटन पर क्लिक करें. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड प्रदर्शित हो जाएगा. एडमिट कार्ड में दिए गए अपने नाम, फोटो, हस्ताक्षर और परीक्षा केंद्र के विवरण की अच्छी तरह जांच कर लें. डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करके इसे पीडीएफ (PDF) प्रारूप में सहेजें और परीक्षा के दिन के लिए इसका एक साफ प्रिंटआउट ले लें.

आवश्यक दस्तावेज और हेल्पलाइन सपोर्ट

परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ उपलब्ध अंडरटेकिंग फॉर्म (घोषणा पत्र) को भी डाउनलोड करके भरना होगा. एनटीए ने सभी परीक्षार्थियों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने हॉल टिकट पर छपे विशिष्ट शिफ्ट समय, रिपोर्टिंग विंडो और ड्रेस कोड के निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और उनका पालन करें.