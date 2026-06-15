NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Released: नीट यूजी री-एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 21 जून को होगी दोबारा परीक्षा; ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (NEET-UG) 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा (Re-Exam) के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जो छात्र इस री-टेस्ट में शामिल होने जा रहे हैं, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा आगामी रविवार, 21 जून 2026 को देश भर के निर्धारित केंद्रों पर दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी.

कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

छात्रों को पोर्टल से अपना डिजिटल हॉल टिकट निकालने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की आवश्यकता होगी. उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में नीट की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in खोलें.

लिंक पर क्लिक करें: होमपेज पर दिख रहे "NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card" लिंक पर क्लिक करें.

विवरण दर्ज करें: नए पेज पर अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि या पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन (कैप्चा) दर्ज करें.

सबमिट और चेक करें: विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.

प्रिंट आउट लें: एडमिट कार्ड में दिए गए अपने व्यक्तिगत विवरण, परीक्षा केंद्र और समय की अच्छे से जांच कर लें. इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करें और काउंसलिंग व परीक्षा के लिए इसके अतिरिक्त प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ ही एनटीए ने छात्रों के बैंक खातों के वेरिफिकेशन के लिए एक संक्षिप्त विंडो भी खोली है, ताकि यदि कोई परीक्षा शुल्क रिफंड होना हो तो उसे आसानी से पूरा किया जा सके.

छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा नियमों में हुए कुछ बदलाव

21 जून को होने वाले री-टेस्ट को बेहतर ढंग से संपन्न कराने और छात्रों की सहूलियत के लिए टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा के ढांचे में कुछ नए बदलाव किए हैं.

परीक्षा की कुल अवधि को 15 मिनट बढ़ा दिया गया है. अब छात्रों को पेपर हल करने के लिए कुल 195 मिनट का समय मिलेगा, ताकि वे बिना किसी जल्दबाजी के अटेंडेंस वेरिफिकेशन और जांच की प्रक्रियाओं को पूरा कर सकें.

इसके अलावा क्वेश्चन बुकलेट (प्रश्न पत्र) में रफ काम करने के लिए जगह को दोगुना कर दिया गया है. पहले इसके लिए दो पेज मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब चार पेज कर दिया गया है. बाएं हाथ से लिखने वाले (Left-handed) छात्रों की सुविधा के लिए दो रफ शीट निर्देशों वाले पेज के ठीक बाद और दो शीट बुकलेट के आखिरी में दी गई हैं.

इन चीजों को ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को पहले से काफी मजबूत किया गया है. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

केंद्र पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की स्पष्ट प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध सरकारी फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड) लाना अनिवार्य है. इसके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

परीक्षा हॉल के भीतर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्मार्टवॉच, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या ब्लूटूथ डिवाइस ले जाने की पूरी मनाही है. इसके अलावा घर से लाई गई स्टेशनरी, लिखित नोट्स, वॉलेट और बैग भी प्रतिबंधित रहेंगे. छात्र अपने साथ केवल एक पारदर्शी पानी की बोतल और जरूरी दस्तावेज ही ले जा सकते हैं.

क्यों हो रहा है नीट यूजी 2026 का री-एग्जाम?

यह री-टेस्ट 3 मई 2026 को आयोजित हुई मुख्य देशव्यापी नीट-यूजी परीक्षा के रद्द होने के बाद आयोजित किया जा रहा है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने स्वतंत्र जांच में प्रश्नपत्र के लीक होने की पुष्टि होने के बाद मूल परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया था.

इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 22.75 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था. आगामी रविवार को होने वाली इस परीक्षा को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए एनटीए राज्य प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है.