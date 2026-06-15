NEET UG 2026: नीट यूजी री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया हाल टिकट डाउनलोड

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NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Released: आगामी 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (NEET-UG) 2026 की दोबारा परीक्षा को लेकर छात्रों में भारी हलचल है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रविवार को जानकारी दी कि परीक्षा के लिए अब तक लगभग एक लाख से अधिक उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं. हालांकि, इस दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को वेबसाइट पर सर्वर लोड की समस्या का सामना करना पड़ा है. इस पर एनटीए ने आधिकारिक बयान जारी कर छात्रों को आश्वस्त किया है कि उनकी तकनीकी टीमें इस समस्या को सुलझाने और सुचारू डाउनलोडिंग सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही हैं.

सर्वर पर बढ़ा लोड, NTA ने कहा- छात्रों के हित में है सुरक्षा व्यवस्था

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के माध्यम से एनटीए ने एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग में आ रही दिक्कतों को स्वीकार किया. एजेंसी ने बताया कि इस बार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2-Factor Authentication) के जरिए लॉगिन करने की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही रिफंड प्रक्रिया के लिए बैंक खाते की जानकारी वेरिफाई करने का विकल्प भी जोड़ा गया है.

इन अतिरिक्त सुरक्षा चरणों और एक साथ भारी संख्या में छात्रों के लॉगिन करने के कारण सर्वर पर अस्थाई रूप से लोड बढ़ गया है. एनटीए ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से छात्रों के वित्तीय और प्रशासनिक हित में है और जल्द ही सभी अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आश्वासन: परीक्षा के लिए मिलेंगे 15 मिनट अतिरिक्त

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजा भोज हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए छात्रों से शांत रहने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की. उन्होंने घोषणा की कि एनटीए ने इस बार री-एग्जाम में शामिल हो रहे छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा की अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ने का फैसला किया है.

शिक्षा मंत्री ने कहा, "21 जून को होने वाली नीट परीक्षा पूरी तरह से व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी. मैं समाज के सभी वर्गों से इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील करता हूं."

कैबिनेट सचिव ने की समीक्षा बैठक, सुरक्षा और पारदर्शिता पर जोर

री-एग्जाम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने एनटीए के महानिदेशक (Director General) के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिए कि परीक्षा के आयोजन में शामिल सभी हितधारकों (stakeholders) के बीच कड़ा तालमेल होना चाहिए.

उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी सप्ताहांत में होने वाली इस परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए ताकि परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके.

पृष्ठभूमि: क्यों दोबारा आयोजित हो रही है परीक्षा?

3 मई 2026 को आयोजित हुई देशव्यापी नीट-यूजी परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने और प्रशासनिक गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगे थे. इसके बाद देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मूल परीक्षा को रद्द कर 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया. वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस सिलसिले में देश के अलग-अलग राज्यों से कई गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं.