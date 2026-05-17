Ahmedabad Street Food Row: अहमदाबाद में स्ट्रीट फूड पर उठे सवाल, पानीपुरी में मिला बाल और हड्डी का टुकड़ा! VIDEO वायरल होने के बाद मचा बवाल

(Photo Credits Hind First)

Ahmedabad Street Food Row: गुजरात के अहमदाबाद शहर से सामने आए एक वायरल वीडियो ने स्ट्रीट फूड प्रेमियों को हैरान कर दिया है. शहर के रानीप इलाके में पानीपुरी खाने पहुंची एक महिला को पानीपुरी के भीतर कथित तौर पर हड्डी का टुकड़ा मिला है. इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा (फूड सेफ्टी) मानकों को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

'कृष्णा भेल पकौड़ी' सेंटर पर हुई घटना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना रानीप स्थित बीआरटीएस (BRTS) बस स्टॉप के पास संचालित होने वाली ‘कृष्णा भेल पकौड़ी’ नाम की एक प्रसिद्ध फूड लारी पर हुई. पीड़ित महिला शाम को करीब 6:30 बजे अपने परिवार के साथ वहां पानीपुरी खाने के लिए रुकी थी. महिला ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में पूरी घटना का विवरण देते हुए बताया कि कैसे एक के बाद एक दो बड़ी लापरवाही सामने आईं. यह भी पढ़े: Kanpur Shocker: पानीपुरी खाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, जमकर हुई फायरिंग और बमबाजी, 12 लोग गिरफ्तार- VIDEO

स्ट्रीट फूड पर उठे सवाल

पहले बाल निकला, फिर मिली हड्डी

महिला के मुताबिक, जब उसने शुरुआत में पहली पानीपुरी खाई, तो उसके भीतर एक बाल निकला. उस वक्त महिला ने स्थिति को सामान्य मानते हुए नजरअंदाज कर दिया और दुकानदार से कोई शिकायत नहीं की.

लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने अपनी आखिरी पानीपुरी खाई. महिला ने दावा किया कि आखिरी पानीपुरी के भीतर कोई बेहद सख्त चीज मौजूद थी. जब उसने उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह कथित तौर पर एक हड्डी का टुकड़ा था.

दुकानदार ने दी सफाई

हड्डी मिलने के तुरंत बाद महिला ने पानीपुरी विक्रेता से इसकी शिकायत की. शुरुआत में दुकानदार ने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि वह कोई हड्डी नहीं, बल्कि एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा है.

विवाद बढ़ता देख महिला ने वहां मौजूद अन्य साथी ग्राहकों को भी वह टुकड़ा दिखाया, जिसके बाद कई लोगों ने महिला के दावे का समर्थन करते हुए उसे हड्डी ही बताया. खुद को सही साबित करने के लिए पानीपुरी विक्रेता ने उस टुकड़े को चाकू से काटने की कोशिश भी की, लेकिन अत्यधिक सख्त होने के कारण वह टुकड़ा नहीं कटा.

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर उठते सवाल

इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसने अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के स्वास्थ्य और खाद्य नियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं.

अहमदाबाद के विभिन्न व्यस्त इलाकों में रोजाना हजारों लोग स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वेंडर्स द्वारा ढके बिना खाना रखने, दूषित पानी का उपयोग करने और व्यक्तिगत स्वच्छता न रखने के कारण ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. नागरिकों ने मांग की है कि उक्त फूड स्टॉल की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में लोगों के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ न हो.