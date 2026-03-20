इंस्टाग्राम पर PM Modi की हेल्थ अपील वायरल, ‘मीठा छोड़ने’ वाली स्टोरी ने बटोरी सुर्खियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हाल ही में दो स्टोरी शेयर कर देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इन स्टोरी के जरिए उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, चीनी कम करने और योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की.

इन्फ्लुएंसर की अपील बनी चर्चा का विषय

पहली स्टोरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर युवराज दुआ का एक मजेदार वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो में युवराज अपने पिता के जरिए प्रधानमंत्री के प्रति लोगों के लगाव को मजाकिया अंदाज में दिखाते हैं.

युवराज बताते हैं कि उनके पापा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा प्रिय हैं. यहां तक कि अगर कोई असंभव स्थिति भी आ जाए, तो भी उनके पापा मोदी को ही प्राथमिकता देंगे. वीडियो में यह भी कहा गया कि उनके पापा टीवी पर अगर पीएम मोदी को देख रहे हों, तो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देंगे.

वीडियो के अंत में युवराज ने प्रधानमंत्री मोदी से एक खास अपील की. उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में मीठा कम खाने की बात कह दें, तो उनके पापा तुरंत जलेबी खाना छोड़ देंगे. यह मजेदार लेकिन दिलचस्प अपील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

पीएम मोदी का स्वास्थ्य संदेश

दूसरी स्टोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया. उन्होंने लिखा कि सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और अधिक चीनी से बचना चाहिए.

उन्होंने चेतावनी दी कि ज्यादा चीनी का सेवन कई गंभीर बीमारियों को जन्म देता है और मोटापे का खतरा भी बढ़ाता है. इसके साथ ही उन्होंने योग को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी और इसे फिट और सक्रिय रहने का बेहतरीन तरीका बताया.

पहले भी दे चुके हैं हेल्थ पर जोर

यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर अपील की हो. इससे पहले भी वह कई मौकों पर लोगों को मोटापे से बचने और खाने में तेल व चीनी की मात्रा कम करने की सलाह दे चुके हैं.

पिछले साल उन्होंने खाने में तेल की मात्रा 10 प्रतिशत तक कम करने की बात कही थी, ताकि मोटापा और दिल से जुड़ी बीमारियों को रोका जा सके. उनके इस संदेश के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने भी जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी थी.

सोशल मीडिया पर बढ़ा असर

प्रधानमंत्री की यह पहल दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक हेल्थ से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश प्रभावी तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं. एक साधारण इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए फिटनेस और खानपान जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है.