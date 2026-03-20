Instagram Creator Asks PM Narendra Modi To Tell His Father To Cut Sugar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हाल ही में दो स्टोरी शेयर कर देशभर में चर्चा छेड़ दी है. इन स्टोरी के जरिए उन्होंने एक ओर जहां लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, चीनी का सेवन कम करने और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की, वहीं दूसरी ओर एक वायरल वीडियो के जरिए आम लोगों के साथ अपने जुड़ाव को भी दर्शाया. खास बात यह रही कि एक साधारण लेकिन दिलचस्प अपील—“प्रधानमंत्री जी आपके कहने से मेरे पापा मीठा छोड़ देंगे”—ने सोशल मीडिया पर तेजी से लोगों का ध्यान खींचा और यह मुद्दा हेल्थ अवेयरनेस के साथ-साथ भावनात्मक कनेक्ट का भी उदाहरण बन गया. पीएम मोदी की इस पहल ने एक बार फिर दिखाया कि किस तरह सोशल मीडिया के जरिए बड़े स्तर पर जागरूकता फैलायी जा सकती है और आम जनता तक महत्वपूर्ण संदेश प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है. PM Modi Israel Visit: दिव्यांग कलाकारों की प्रस्तुति ने जीता पीएम मोदी का दिल; 'आई लव माई इंडिया' बना भारत-इजरायल दोस्ती का नया प्रतीक
इंस्टाग्राम पर PM Modi की हेल्थ अपील वायरल, ‘मीठा छोड़ने’ वाली स्टोरी ने बटोरी सुर्खियां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हाल ही में दो स्टोरी शेयर कर देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इन स्टोरी के जरिए उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, चीनी कम करने और योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की.
देश Siddharth Raghuvanshi| Mar 20, 2026 08:42 PM IST