Eid ul-Fitr Mubarak 2026 Wishes: ईद-उल-फितर के इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें मुबारकबाद

ईद-उल-फितर मुबारक 2026 (Photo Credits: File Image)

Eid ul-Fitr Mubarak 2026 Wishes in Hindi: इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक 'ईद-उल-फितर' (Eid ul-Fitr) इस साल 21 मार्च 2026 को पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. रमजान (Ramzan) के मुकद्दस महीने में 29 या 30 दिनों के कठिन रोजों और इबादत के बाद, शव्वाल का चांद नजर आते ही ईद का जश्न शुरू हो जाता है. इसे 'मीठी ईद' (Meethi Eid) भी कहा जाता है, जो धैर्य और अल्लाह के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, रमजान के महीने के बाद दसवें महीने यानी 'शव्वाल' की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है. ईद की सही तारीख चांद के दीदार पर निर्भर करती है.

मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे महीने सूर्योदय से पहले 'सहरी' और सूर्यास्त के बाद 'इफ्तार' कर रोजा रखते हैं. चांद रात को आसमान में शव्वाल का चांद दिखने के साथ ही रोजेदारों का रोजा पूरा होता है और अगले दिन ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जाती है. ईद का दिन केवल पकवानों और उत्सव का ही नहीं, बल्कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का भी दिन है.

ईद-उल-फितर के दिन सुबह के समय मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के बाद लोग एक-दूसरे के गले मिलकर 'ईद मुबारक' कहते हैं. इस दिन घरों में 'शीरखुरमा' और 'सेवइयां' जैसे लजीज व्यंजन बनाए जाते हैं और दोस्तों-करीबियों को दावत पर बुलाया जाता है. इस खास अवसर पर आप इन शानदार हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों को ईद-उल-फितर की मुबारकबाद दे सकते हैं.

1- समुद्र को उसका किनारा मुबारक,

चांद को उसका सितारा मुबारक,

फूलों को उसकी खुशबू मुबारक,

दिल को उसका दिलदार मुबारक,

और आपको ईद का त्योहार मुबारक.

ईद-उल-फितर मुबारक

ईद-उल-फितर मुबारक 2026 (Photo Credits: File Image)

2- सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल,

दुनिया के सारे गम तुम जाओ भूल,

चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत,

इसी उम्मीद के साथ मुबारक हो ईद.

ईद-उल-फितर मुबारक

ईद-उल-फितर मुबारक 2026 (Photo Credits: File Image)

3- ऐ रूठे हुए दोस्त मुझे बस इतना बता दे,

क्या मुझसे गले मिलने का अब मन नहीं होता,

बच्चों की तरह दौड़ कर आ सीने से लग जा मेरे,

ये ईद का दिन है, इस दिन कोई दुश्मन नहीं होता.

ईद-उल-फितर मुबारक

ईद-उल-फितर मुबारक 2026 (Photo Credits: File Image)

4- ये दुआ मांगते हैं हम आज के दिन,

बाकी न रहे कोई गम आज के दिन,

आपके आंगन में उतरे खुशियों भरा चांद,

और महकता रहे फूलों का चमन आज के दिन.

ईद-उल-फितर मुबारक

ईद-उल-फितर मुबारक 2026 (Photo Credits: File Image)

5- रमजान में ना मिल सके,

ईद में नजरें ही मिला लूं,

हाथ मिलाने से क्या होगा,

सीधा गले से लगा लूं.

ईद-उल-फितर मुबारक

ईद-उल-फितर मुबारक 2026 (Photo Credits: File Image)

देशभर के प्रमुख शहरों में ईद के मद्देनजर सुरक्षा और स्वच्छता के कड़े प्रबंध किए गए हैं. बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ देखी जा रही है और प्रशासन ने नमाज के समय यातायात को सुचारू रखने के लिए विशेष गाइडलाइन्स जारी की हैं. यह त्योहार न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि पूरे भारतीय समाज में एकता और आपसी सद्भाव की मिसाल पेश करता है.