Maha Kumbh Mela 2025: 'यह अविश्वसनीय है...',त्रिवेणी संगम में सैकड़ों विदेशी श्रद्धालुओं ने किया अमृत स्नान, महाकुंभ को बताया ऐतिहासिक पर्व (Watch Video)

Maha Kumbh Mela 2025: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के तीसरे अमृत स्नान के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर संगम में पवित्र डुबकी लगाई. इस भव्य आयोजन का आकर्षण सिर्फ भारतीय श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आए भक्त भी रहे. विभिन्न देशों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर इसे एक अविस्मरणीय और दिव्य अनुभव बताया.

अमृत स्नान के दौरान दक्षिण अमेरिका से आई साध्वी महामंडलेश्वर श्री देवी मां ने कहा, "महाकुंभ मेला हमारी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाने और दिव्यता को महसूस करने का एक शानदार अवसर है. देवी गंगा का आशीर्वाद मिलना मेरे लिए एक सम्मान की बात है."

'देवी गंगा का आशीर्वाद मिलना मेरे लिए एक सम्मान की बात'

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Mahamandaleshwar Shri Devi Maa, a Sadhvi from South America says, "It is a great blessing and honour to be able to receive the blessings of Goddess Ganga in this holy dip. Maha Kumbh Mela is a great opportunity to elevate our consciousness and enter into…

'संगम किनारे मैंने अपना जन्मदिन मनाया'

स्लोवेनिया से आए एक श्रद्धालु ने महाकुंभ में संगम किनारे अपना जन्मदिन मनाया. उन्होंने "यह बहुत खास है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है. मैंने पवित्र स्नान करके अपना जन्मदिन मनाया. यह अद्भुत है. मैं भारत, मां गंगा, यमुना, सरस्वती, लोगों और ऋषियों को धन्यवाद देता हूं..."

#WATCH | #MahaKumbhMela2025 | Prayagraj: After taking a holy dip, a devotee from Slovenia says, "This is very special because today is my birthday. I celebrated my birthday by taking a holy dip. It is amazing. I thank India, Maa Ganga, Yamuna, Saraswati, people and sages..."

विदेशी श्रद्धालुओं ने गाया 'हनुमान चालीसा'

बसंत पंचमी के दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए जब श्रद्धालु आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ विदेशी भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया. वहीं, इटली से आए निको, जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से ‘हैरी पॉटर’ बुला रहे थे, ने कहा, "यहां हर दिन कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता है। यह पूरी तरह से एक अलग दुनिया की तरह लगता है."

#WATCH | #MahaKumbhMela2025 | Prayagraj, UP: Foreign devotees sing 'Hanuman Chalisa' as they head to Triveni Sangam for the 'Amrit Snan' on the occasion of Basant Panchami.

Prayagraj, Uttar Pradesh: At #Mahakumbh2025, Viral Harry Potter aka Nico from Italy says, "...Here now, and, every day, there is something new that is happening to discover. There's a beautiful energy. And, yeah, very happy to witness this event"

खुद को धन्य महसूस कर रहे विदेशी श्रद्धालु

जर्मनी से आए एक श्रद्धालु ने पवित्र स्नान के बाद अपनी खुशी साझा करते हुए कहा, "यह स्थान बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है. मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं." ब्राजील से आए एक भक्त ने इसे "जादुई और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने वाला अनुभव" बताया, जबकि यूक्रेन से आए एक श्रद्धालु ने कहा, "यह मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है। मैं खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं."

#WATCH | #MahaKumbhMela2025 | Prayagraj: After taking a holy dip, a devotee from Germany says, "I'm so excited. It's amazing. It feels very energising..."

#WATCH | #MahaKumbhMela2025 | Prayagraj: After taking a holy dip, a devotee from Ukraine says, "I am feeling amazing and blessed. This is the happiest day of my life. This is my second Maha Kumbh. Amazing experience..."

Prayagraj, Uttar Pradesh: At #Mahakumbh2025, a devotee from Brazil says, "It's a magical, mind-expanding experience"

हर-हर महादेव के जयकारों के साथ विदेशी श्रद्धालु

महाकुंभ में पहुंचीं एक विदेशी श्रद्धालु ने कहा, "..यह अविश्वसनीय है, इतिहास में पहली बार इतने सारे लोग एक साथ महा स्नान में यह अविश्वसनीय है...हम सब एक हैं हर-हर महादेव!" वहीं, बेल्जियम से आई श्रद्धालु क्रिस्टल ने कहा, "यह वास्तव में विशेष और दिव्य था। मैं यहां आकर बहुत खुश हूं.''

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Devotees take holy dip in Triveni Sangam, Prayagraj on the auspicious day of Basant Panchami. Here's what a devotee from Belgium, Cristle says, "It was really special and divine. I am very happy to be here." #MahaKumbh2025 #MahaKumbhWithPTI

महाकुंभ का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व

विदेशी भक्तों ने महाकुंभ के इस आध्यात्मिक आयोजन को दुनिया का सबसे पवित्र और अद्भुत पर्व बताया. इस महापर्व की दिव्यता और भव्यता हर किसी के मन में हमेशा के लिए बसी रहेगी. इस ऐतिहासिक आयोजन में हर जाति, धर्म और देश के लोग शामिल हो रहे हैं.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. प्रयागराज में 2 फरवरी तक करीब 35 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं.