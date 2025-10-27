Mother of Year! अपनी सोती हुई बेटियों को जगाने के लिए मां ने हायर किया बैंड, देखें मजेदार Viral Video

बेटियों को जगाने के लिए मां हायर किया बैंड (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: एक मजेदार वीडियो (Viral Video) जो सोशल मीडिया (Social Media) पर लोगों का दिल जीत रहा है, उसमें एक देसी मां ने अपनी बेटियों को नींद से जगाने के लिए एक लाइव बैंड (Live Band) हायर करके 'वेक-अप कॉल' के आइडिया को बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है.

अब वायरल हो रहे इस क्लिप में एक महिला जीत के अंदाज़ में खड़ी दिख रही है, जबकि एक बैंड वाला ढोल बजा रहा है और दूसरा ट्रम्पेट बजा रहा है. दोनों मिलकर घर के अंदर जोरदार म्यूजिकल शोर मचा रहे हैं. बेटियां, जिन्हें सुबह-सुबह इस तरह के ऑर्केस्ट्रा की उम्मीद नहीं थी, आवाज़ सुनकर चौंक जाती हैं और अपने कंबल के नीचे छिप जाती हैं.

यह वीडियो, जो असल में इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था, तेजी से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर फैल गया, और यूजर्स ने इस महिला को ‘मदर ऑफ द ईयर’ कहा. कई लोगों ने मजाक में कहा कि ‘इसे डिलीट कर दो, इससे पहले कि यह मेरी मां तक पहुंचे.’ यह भी पढ़ें: Viral Video: तमिलनाडु में लोगों ने दिवाली का जश्न खत्म करने के लिए एक-दूसरे पर गोबर फेंका

एक यूजर ने कमेंट किया, ‘उनकी मां की चप्पल और झाड़ू कहां थी????’ दूसरे ने लिखा, ‘मेरे समय में पानी के जग काम आते थे.’

यह साफ नहीं है कि यह वीडियो कहां शूट किया गया था, लेकिन यह क्लिप इंडियन पेरेंट्स के ड्रामेटिक अंदाज को बखूबी दिखाता है। मजेदार सज़ाओं से लेकर अनोखे जिंदगी के सबक तक, देसी मांएं हमेशा हैरान कर देती हैं.

जैसे ही बैंड की धुनें इंटरनेट पर हंसी बिखेर रही हैं, इस मां की जबरदस्त जगाने की स्ट्रेटेजी ने पेरेंटिंग क्रिएटिविटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है और देसी नेटिजन्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है.