PM-Kisan Samman Nidhi: फरवरी में कब आएगी 22वीं किस्त? करोड़ों किसानों के लिए ताजा अपडेट

PM Kisan Payment Status

PM-Kisan Samman Nidhi Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. देश के करोड़ों किसान अब योजना की 22वीं किस्त (22nd Installment) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ताजा मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले भुगतान चक्र (Payment Cycle) के रुझानों के अनुसार, केंद्र सरकार फरवरी 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खातों में 2,000 रुपये की अगली किस्त जारी कर सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है.

बजट से पहले जारी हो सकती क़िस्त

1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट के आसपास इस किस्त के जारी होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. कुछ सूत्रों का कहना है कि बजट के तुरंत बाद या फरवरी के मध्य तक कृषि मंत्रालय लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि भेज देगा. गौरतलब है कि 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 22nd Installment: 22वीं किस्त के लिए eKYC और Farmer ID अनिवार्य; जानें घर बैठे OTP के जरिए कैसे पूरी करें प्रक्रिया

इन किसानों की अटक सकती है किस्त

सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को 22वीं किस्त का लाभ मिलेगा जिन्होंने अपनी पात्रता की सभी शर्तें पूरी कर ली हैं. यदि आपने निम्नलिखित कार्य पूरे नहीं किए हैं, तो आपका पैसा रुक सकता है:

e-KYC अनिवार्य: बिना ई-केवाईसी के अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी. इसे पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी या नजदीकी सीएससी (CSC) केंद्र पर बायोमेट्रिक के जरिए पूरा किया जा सकता है.

बैंक खाता आधार से लिंक: आपका बैंक खाता आधार से सीडेड (Seeded) होना चाहिए.

भू-सत्यापन (Land Verification): जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन होना भी आवश्यक है.

'फार्मर आईडी' का नया नियम

इस बार एक बड़ा बदलाव यूनीक फार्मर आईडी (Farmer ID) को लेकर देखा जा रहा है. सरकार अब लाभार्थियों के सत्यापन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल पहचान पर जोर दे रही है. जिन किसानों की डिजिटल आईडी या फार्मर आईडी अपडेट नहीं है, उन्हें आगामी किस्तों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

अपनी स्थिति (Status) कैसे चेक करें?

किसान भाई घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम और स्टेटस चेक कर सकते हैं: