Sri Lanka vs Pakistan Prediction, 2nd T20I Match Toss Winner Prediction: श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच दांबुला में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sri Lanka National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, 2nd T20I Match Toss Winner Prediction: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 9 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दांबुला (Dambulla) के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम (Rangiri Dambulla International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को छह विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के लिए मैदान में उतरेगी. जबकि, श्रीलंका की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में श्रीलंका की कमान दासुन शनाका (Dasun Shanaka) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले अहम परीक्षा

इस सीरीज में पाकिस्तान की टीम नई सोच और नए संयोजन के साथ मैदान में उतरी है. टीम की अगुवाई सलमान अली आगा कर रहे है. इस दौरे पर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे दिग्गजों को शामिल नहीं किया गया हैं. शाहीन अफरीदी चोट से जूझ रहे हैं, जबकि बाबर और हारिस इस समय बिग बैश लीग में व्यस्त हैं. इसके अलावा अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को भी इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है.

दूसरी ओर, श्रीलंका ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी प्रोविजनल स्क्वॉड पहले ही घोषित कर दी है. ऐसे में यह सीरीज उनके लिए सही प्लेइंग कॉम्बिनेशन तय करने का बेहतरीन मौका है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान भी इसी सीरीज के प्रदर्शन के आधार पर अपनी वर्ल्ड कप टीम का चयन करेगा.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (SL vs PAK T20I Head To Head Record)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. पाकिस्तान की टीम ने 17 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, श्रीलंका की टीम ने महज 11 मुकाबलों में जीत नसीब हुई है. श्रीलंका की धरती पर भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है, जहां मेहमान टीम का दबदबा रहा है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 7 जनवरी को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलता हैं. इस मैदान पर रनों की बौछार की जा सकती है, बस स्पिनर्स की फिरकी और शुरुआत में तेज गेंदबाजों से संभलकर रहना होगा. अगर बारिश हुई और उसके बाद मैच खेला जा सका तो गेंदबाजों के लिए गेंद को थामना आसान नहीं होगा.

इस मैदान पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सर्वाधिक स्कोर 263 रन है. जबकि न्यूनतम टी20 स्कोर यहां पर 88 रन है. पल्लेकेले में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का औसत स्कोर 162 रन है. इस मैदान पर स्पिनर्स का दबदबा देखा गया है. इस मैदान पर अब तक 26 टी20 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं जिनमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 15 बार जीत मिली है, जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को 10 मैचों में जीत हासिल हुई है.

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान में कौन होगा टॉस का बॉस? (SL vs PAK Toss Winner Prediction)

श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेले गए पिछले 28 मैच में श्रीलंका ने महज 11 टॉस जीते हैं जबकि पाकिस्तान की टीम ने 17 बार टॉस अपने नाम किया हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SL vs PAK 2nd T20I Playing Prediction)

श्रीलंका: दसुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालेगे, महीश थीकशाना, मथीशा पथिराना, दिलशान मदुशनका.

पाकिस्तान: सैम अयूब, फखर ज़मान, साहिबज़ादा फरहान, सलमान अली आगा (कप्तान), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, उस्मान खान (विकेटकीपर), फहीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, अबरार अहमद.

नोट: श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.