Smriti Mandhana's Haldi Ceremony: स्मृति मंधाना की हल्दी सेरेमनी में दोस्तों ने लगाया रंग, साथी खिलाड़ियों संग जमकर थिरकी दुल्हनिया, देखें वीडियो

Smriti Mandhana's Haldi Ceremony: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और बॉलीवुड संगीतकार व फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल की शादी की शुरुआत हल्दी की रस्म से हुई, जिसमें खुशी और रंगों का अनोखा संगम देखने को मिला. इंदौर में होने वाली 23 नवंबर की शादी से पहले 21 नवंबर को हल्दी समारोह पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया. पीले रंग से सजे स्थल पर मंधाना पीले शरारा सूट में खूबसूरत नजर आईं और अपने करीबी लोगों संग हंसते-नाचते इस रस्म का आनंद लेती दिखीं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कई खिलाड़ियों जैसे शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह ने ‘टीम दुल्हन’ बनकर समारोह में धूम मचा दी. ढोल-नगाड़ों के बीच पलाश भी पूरी तरह रंग में रंगे दिखे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों ने फैंस को भी इस खुशी भरे पल का हिस्सा बना दिया.

हल्दी सेरेमनी में भारतीय खिलाड़ियों संग जमकर थिरकी स्मृति मंधाना