Harmanpreet Kaur Wax Statue: क्रिकेट मैदान के बाद अब यहां इतिहास रचेंगी हरमनप्रीत कौर! जयपुर वैक्स म्यूज़ियम में लगेगा पहली महिला क्रिकेटर का स्टैच्यू

Harmanpreet Kaur(Photo credit: X @BCCIWomen)

Harmanpreet Kaur Wax Statue: जयपुर वैक्स म्यूजियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के वैक्स स्टैच्यू को बनाने का काम शुरू हो गया है. हरमनप्रीत दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर होंगी, जिनका अपना वैक्स स्टैच्यू होगा. यह उपलब्धि क्रिकेट जगत में उनके असाधारण प्रभाव को दर्शाती है. म्यूजियम से जुड़ी एक टीम ने हाल ही में वनडे विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत से मुलाकात की, ताकि उनके शरीर का सही माप लिया जा सके. इसके लिए टीम ने हाई-क्वालिटी तस्वीरें और वीडियो शूट किए, जो स्टैच्यू बनाने के लिए जरूरी रेफरेंस का काम करेंगे. स्मृति मंधाना संग शादी टलने के बाद पहली बार पेरेंट्स के साथ दिखे पालाश मुच्छल, मुंबई एयरपोर्ट पर पापराज़ी से बचते आए नजर, देखें वायरल वीडियो

म्यूजियम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि डिटेल्ड सेशन के दौरान हरमनप्रीत बहुत विनम्र नजर आईं, उन्होंने इसके लिए टीम का सहयोग किया. हरमनप्रीत ने वैक्स फिगर बनाने के स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस को समझने में गहरी दिलचस्पी दिखाई. इस दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान ने म्यूजियम के खास आकर्षणों में से एक 'शीश महल' की भी तारीफ की.

म्यूजियम के क्यूरेटर और फाउंडर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि हरमनप्रीत इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित थीं. उन्होंने इसके लिए जयपुर वैक्स म्यूजियम का शुक्रिया अदा किया है. 300 साल पुरानी हेरिटेज साइट में बना जयपुर वैक्स म्यूजियम एक अनोखा सांस्कृतिक आकर्षण बना हुआ है, जिसमें इतिहास, कला और राष्ट्रीय गौरव का मेल है.

श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर वैक्स म्यूजियम बॉलीवुड सेलेब्रिटीज पर ज्यादा फोकस करने के बजाय, समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले आइकॉन के स्टैच्यू बनाने की अनोखी पॉलिसी को फॉलो करता है. जयपुर वैक्स म्यूजियम में पहले से ही सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली, साइना नेहवाल और संदीप सिंह जैसी मशहूर खेल हस्तियों के वैक्स फिगर हैं. हरमनप्रीत का स्टैच्यू शामिल होने से म्यूजियम में आइकॉन का कलेक्शन और मजबूत होगा. हरमनप्रीत कौर वैक्स फिगर के उद्घाटन समारोह में अपने परिवार के साथ शामिल होंगी.