Smriti Mandhana Wedding Conspiracy Theories: स्मृति मंधाना की शादी टूटी या सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी? Reddit पर कंस्पिरेसी थ्योरीज़ का बवाल, ‘चीटिंग’ का दावा करने वाली चैट वायरल
पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना(Photo Credits: Instagram)

Smriti Mandhana Wedding Conspiracy Theories: पिछले कुछ दिनों से भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की प्री-वेडिंग रस्मों की सुंदर तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं. लेकिन इन खुशियों के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित घटना ने दोनों परिवारों को गहरे तनाव में डाल दिया. 23 नवंबर को होने वाली शादी को उस समय अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया जब स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. शादी स्मृति के गृहनगर सांगली में होनी थी. 24 नवंबर को खबरें आईं कि पलाश को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है. जल्दी होगी स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल की शादी! दूल्हे की मां अमिता मुच्छल ने दी बड़ी हिंट

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया तूफ़ान उठ गया. पलाश मुच्छल के कथित ‘चीटिंग’ चैट्स वायरल होने लगे, जिनके चलते अफवाहों ने और रफ्तार पकड़ ली. कथित चैट्स के स्क्रीनशॉट्स कुछ समय के लिए वायरल हुए लेकिन बाद में हटाए जा चुके हैं. साथ ही यह भी देखा गया कि स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से शादी से जुड़े सभी पोस्ट हटा दिए, जिससे अटकलें और तेज़ हो गईं. हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि पोस्ट डिलीट किए गए या केवल आर्काइव में डाला हैं.

Reddit पर उड़ रहीं अफवाहें

Reddit पर वायरल पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पलाश ने शादी से कुछ ही दिन पहले स्मृति को धोखा दिया. एक पोस्ट में यहां तक कहा गया कि “पलाश ने शादी की रात से पहले ही स्मृति को चीट किया और अस्पताल में भर्ती होने की खबर बस एक कवर-अप है.” कुछ यूज़र्स ने यह भी दावा किया कि सगाई से चार दिन पहले पलाश किसी और महिला के साथ देखे गए थे. हालांकि इन दावों की कोई पुष्टि नहीं है.

लीक चैट्स में क्या था?

बताया जा रहा है कि कथित चैट्स में पलाश ने उस महिला की तारीफ की, उसके साथ स्विमिंग और स्पा जाने की बात कही, और अपनी रिलेशनशिप को लेकर निजी बातें साझा कीं. इन चैट्स की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है.

नेटिज़न्स की प्रतिक्रिया, समर्थन भी, नाराज़गी भी                                                                          (Photo Credit: X)

जहाँ कई लोग इन वायरल आरोपों पर यकीन कर रहे हैं, वहीं कुछ यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर ऐसी अपुष्ट चर्चाओं को फैलाने की निंदा की है। उनका कहना है कि संवेदनशील समय में ऐसी अफवाहें बेवजह तनाव बढ़ाती हैं. एक यूज़र ने लिखा, “एक फालतू Reddit पोस्ट के आधार पर किसी को विलेन बना देना बेहद गलत है.” एक अन्य ने कहा, “जो अकाउंट्स मंधाना–पलाश की शादी के बारे में कुछ नहीं लिख रहे थे, वे अचानक विरोध की कहानी गढ़ने लगे हैं. सोशल मीडिया वाकई डरावना है.”

बहन पलक मुच्छल का बयान

(Photo Credit: Instagram)
शादी टलने के बीच, 24 नवंबर को पलाश की बहन पलक मुच्छल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आधिकारिक बयान जारी किया. उन्होंने लिखा, “स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण शादी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है. कृपया इस संवेदनशील समय में दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें.” अफवाहें भले तेज़ हों, लेकिन परिवारों ने साफ कर दिया है कि शादी सिर्फ टली है, रद्द नहीं हुई. अब सबकी दुआ है कि दोनों परिवार इस मुश्किल समय से जल्द उभरें.

 