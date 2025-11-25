Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: जल्दी होगी स्मृति मंधाना–पलाश मुच्छल की शादी! दूल्हे की मां अमिता मुच्छल ने दी बड़ी हिंट

स्मृति मंधाना–पलाश मुछाल

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(Indian Women's National Cricket Team) की स्टार बैटर स्मृति मंधाना की शादी 25 नवंबर को संगीतकार पलाश मुच्छल से होनी थी, लेकिन इस खुशियों भरे मौके को परिवार को अचानक टालना पड़ा था. शादी के रस्मो-रिवाज़ बीच में ही रोक दिए गए, क्योंकि स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हैरानी की बात यह रही कि इसी बीच पलाश मुच्छल को भी अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसके बाद दूल्हे का पूरा परिवार सांगली से मुंबई लौट आया. स्मृति मंधाना के पिता के बाद मंगेतर पलाश मुच्छल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती होने पर टली शादी

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में पलाश की मां अमिता मुच्छल ने बताया कि उनके बेटे की स्मृति के पिता से बेहद गहरी भावनात्मक जुड़ाव है. उन्होंने कहा कि शादी टालने का फैसला सबसे पहले पलाश ने ही लिया. अमिता ने बताया, “पलाश को अंकल से बहुत ज्यादा लगाव है. जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तो स्मृति से पहले पलाश ने ही कहा कि जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते, फेरे नहीं होंगे.”

उन्होंने आगे खुलासा किया कि लगातार रोने और तनाव के कारण पलाश की तबीयत अचानक खराब हो गई. अमिता ने कहा, “हल्दी की रस्म के बाद हम उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे. वह इतना रोया कि हालत बिगड़ गई. चार घंटे अस्पताल में रखना पड़ा. IV ड्रिप लगी, ECG और दूसरे टेस्ट हुए. सब नॉर्मल आया, लेकिन स्ट्रेस बहुत है.”

वर्तमान में पलाश मुंबई लौट चुके हैं और आराम कर रहे हैं. उनकी बहन पलक भी उनके साथ रहने के लिए सांगली से वापस आ रही हैं. अमिता ने साथ ही भरोसा दिलाया कि शादी सिर्फ टली है, रद्द नहीं हुई. उन्होंने कहा, “सब ठीक हो जाएगा… शादी बहुत जल्दी होगी.” फिलहाल दोनों परिवार स्मृति के पिता के स्वास्थ्य सुधार और पलाश की रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं. प्रशंसक भी दुआ कर रहे हैं कि यह कपल जल्द ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे.