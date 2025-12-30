India Women vs Sri Lanka Women, 5th T20I Match Scorecard: तिरुवनंतपुरम में टीम इंडिया ने श्रीलंका को के सामने रखा 176 रनों का टारगेट, हरमनप्रीत कौर ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team, 5th T20I Match Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का पांचवां मुकाबला आज यानी 30 दिसंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जा रहा हैं. चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 30 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 4-0 से अजेय बढ़त बना ली हैं. अब पांचवें टी20 मुकाबलों को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, श्रीलंका की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती हैं. इस सीरीज में भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Year Ended 2025: इस साल क्रिकेट जगत में कुछ ऐसा रहा हैं वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन, 14 साल के युवा विस्फोटक बल्लेबाज ने बनाए कई अहम रिकॉर्ड्स; देखें आकंड़ें

यह सीरीज टीम इंडिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह हाल ही में निभाई गई इंटरनेशनल जिम्मेदारियों के बाद हो रही है और महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों टीमों के लिए एक मजबूत तैयारी का मौका साबित होगी. मौजूदा टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला भी तिरुवनंतपुरम में ही खेला गया था जिसे भारतीय टीम ने 222 रनों का लक्ष्य बचाते हुए श्रीलंका से 30 रनों से जीता. इसी के साथ मेजबान टीम ने पांच मैचों की सीरीज में श्रीलंका पर 4-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

श्रीलंका महिला टीम इस समय पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रही है. टीम में कई युवा और अपेक्षाकृत अनुभवहीन खिलाड़ी शामिल हैं, जो भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं. बल्लेबाज़ी की जिम्मेदारी अनुभवी खिलाड़ियों निलाक्षिका सिल्वा, चमारी अथापथ्थु और हर्षिता समराविक्रमा के कंधों पर होगी. गेंदबाज़ी में शशिनी गिम्हानी पर खास नजरें रहेंगी, जो एंबिडेक्स्ट्रस स्पिन गेंदबाज़ी की क्षमता के साथ भारत के बल्लेबाज़ों के लिए चुनौती बन सकती हैं.

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Womens National Cricket Team vs Sri Lanka Womens National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापत्थु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज 41 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 64 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 175 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 68 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान हरमनप्रीत कौर ने 43 गेंदों पर नौ चौके और एक छक्का लगाई. हरमनप्रीत कौर के अलावा अरुंधति रेड्डी ने नाबाद 27 रन बनाए.

दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम को निमाशा मदुशानी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. श्रीलंका की ओर से कविशा दिलहारी, रश्मिका सेववंडी और चमारी अथापथु ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. कविशा दिलहारी, रश्मिका सेववंडी और चमारी अथापथु के अलावा निमाशा मदुशानी ने एक विकेट चटकाए. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 176 रन बनाने हैं. टीम इंडिया यह मुकाबला जीतकर श्रीलंका को सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 175/7, 20 ओवर (शैफाली वर्मा 5 रन, जी कमलिनी 12 रन, हरलीन देयोल 13 रन, हरमनप्रीत कौर 68 रन, ऋचा घोष 5 रन, दीप्ति शर्मा 7 रन, अमनजोत कौर 21 रन, स्नेह राणा नाबाद 8 रन और अरुंधति रेड्डी नाबाद 27 रन.)

श्रीलंका की गेंदबाजी: (निमाशा मदुशानी 1 विकेट, कविशा दिलहारी 2 विकेट, रश्मिका सेववंडी 2 विकेट और चमारी अथापथु 2 विकेट).

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.