ICC T20 World Cup 2026 Today Match Prediction: आज के रोमांचक मुकाबलों में इन टीमों की जीत पक्की! टैरो कार्ड रीडर अदिति दुआ की बड़ी भविष्यवाणी

ICC T20 World Cup 2026 Today Match Prediction: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच रोमांच चरम पर है. आज यानी 14 फरवरी को तीन अहम मुकाबके खेले जाएंगे. पहला मुकाबला आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच सुबह 11 बजे से खेला जाएगा. दूसरा मुकाबला इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा. वहीं, तीसरा मुकाबला न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इसी बीच मशहूर टैरो कार्ड रीडर अदिति ने आज के मैचों के लिए अपनी भविष्यवाणियां साझा की हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें आकंड़ें

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अदिति दुआ के पोस्ट के अनुसार, आने वाले मुकाबलों में बड़े उलटफेर की संभावना कम दिख रही है.

टैरो कार्ड्स अदिति दुआ के अनुसार संभावित विजेता:

अदिति दुआ की भविष्यवाणी: अदिति ने अपने टैरो रीडिंग के जरिए तीन प्रमुख मैचों के परिणामों पर मुहर लगाई है:

Aditi Dua Prediction

आयरलैंड बनाम ओमान मैच प्रेडिक्शन: आयरलैंड बनाम ओमान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में टैरो रीडिंग अदिति दुआ के अनुसार आयरलैंड की जीत तय मानी जा रही है. मजबूत टीम बैलेंस और अनुभव आयरलैंड के पक्ष में जा सकता है.

इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड मैच प्रेडिक्शन: इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड मुकाबले में टैरो कार्ड्स ने इंग्लैंड को विजेता बताया है. ऑल-राउंड प्रदर्शन और बेहतर रणनीति इंग्लैंड को जीत दिला सकती है.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका प्रेडिक्शन: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच में टैरो रीडिंग न्यूजीलैंड की जीत की ओर इशारा कर रही है. परिस्थितियों का फायदा न्यूजीलैंड को मिल सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल टैरो प्रेडिक्शन

टैरो रीडिंग बाय अदिति द्वारा की गई यह भविष्यवाणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि मैच का अंतिम परिणाम मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ही निर्भर करेगा.

#T20WorldCup2026 और #T20WorldCup जैसे हैशटैग के साथ यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, क्रिकेट के मैदान पर असली नतीजा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, लेकिन इन भविष्यवाणियों ने फैंस की उत्सुकता को दोगुना कर दिया है.