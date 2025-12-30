Mumbai New Year 2026: नए साल पर मुंबई में बड़ा इंतज़ाम, लोगों की सुविधा के लिए रात भर चलेगी Metro लाइन-3, BEST की स्पेशल बसें और लोकल ट्रेनें भी रहेंगी उपलब्ध

(Photo Credits File)

Mumbai News Year 2026: नए साल के जश्न को लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हर वर्ष बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है. ऐसे में लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए BEST, मेट्रो और रेलवे विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. तीनों विभागों द्वारा लिए गए फैसलों के अनुसार, यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो लाइन-3 रातभर चलेगी, साथ ही BEST की स्पेशल बसें और लोकल ट्रेनें भी उपलब्ध रहेंगी, ताकि लोगों की यात्रा निर्बाध जारी रह सके.

पहली बार मेट्रो लाइन-3 रातभर चलेगी

कफ परेड से आरेy JVLR तक चलने वाली मुंबई मेट्रो लाइन-3 (Aqua Line) पहली बार न्यू ईयर की रात पूरी रात संचालित होगी. यह विशेष सेवा 31 दिसंबर को रात 10:30 बजे के बाद शुरू होकर 1 जनवरी सुबह 5:55 बजे तक जारी रहेगी. इसके बाद सामान्य सेवाएं पुनः शुरू हो जाएंगी.

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सड़क ट्रैफिक कम करने और यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है, खासकर महिलाओं और परिवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए. यह भी पढ़े: Mumbai New Year 2023: पश्चिम रेलवे का फैसला, नए साल के जश्न में 31 दिसंबर मध्यरात्रि से चर्चगेट-विरार के बीच चलेगी 8 विशेष ट्रेनें

अंडरग्राउंड कॉरिडोर जोड़ता है प्रमुख बिज़नेस क्षेत्र

33.5 किलोमीटर लंबी यह भूमिगत मेट्रो लाइन कोलाबा, बीकेसी और पश्चिमी मुंबई के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों को जोड़ती है. इस मार्ग पर कुल 27 स्टेशन हैं, जिनमें से केवल आरे JVLR स्टेशन ही ग्राउंड-लेवल पर स्थित है.

BEST की स्पेशल बसें

BEST की ओर से 31 दिसंबर की रात 10 बजे से 12:30 बजे तक लोकप्रिय समुद्र तटों पर जाने के लिए स्पेशल बस सेवाएं चलाई जाएंगी.वहीं दक्षिण मुंबई में हेरिटेज बस टूर शाम 5:30 बजे से देर रात तक संचालित होंगे, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोगों को विशेष आकर्षण मिलेगा.

सेंट्रल रेलवे की स्पेशल लोकल ट्रेनें

सेंट्रल रेलवे 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह कुल चार स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाएगा.

मेन लाइन: CSMT से कल्याण के लिए 1:30 AM पर स्पेशल ट्रेन.

हार्बर लाइन: CSMT से पनवेल के लिए 1:30 AM पर स्पेशल सेवा.

वेस्टर्न रेलवे की आठ स्पेशल सेवा

वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट–विरार मार्ग पर आठ स्पेशल लोकल ट्रेनें चलाएगा (चार अप और चार डाउन)। ये ट्रेनें रात 12:15 AM से सुबह 5:05 AM के बीच संचालित होंगी, जिससे पश्चिमी उपनगरों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

अधिकारियों की अपील

मेट्रो की रातभर सेवा, BEST की अतिरिक्त बसें और लोकल ट्रेनों की स्पेशल सेवाओं के साथ मुंबई का परिवहन नेटवर्क न्यू ईयर नाइट के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, यातायात नियमों का पालन करें और नए साल का जश्न सुरक्षित एवं जिम्मेदारी से मनाएं.