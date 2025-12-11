'TMC के सांसद लगतार पी रहे हैं!' अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ममता पार्टी के सांसद के E-Cigarette पीने का किया खुलासा

अनुराग ठाकुर (Photo Credits: X)

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) यानी बीजेपी (BJP) के सांसद अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने गुरुवार (11 दिसंबर) को तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के एक सांसद पर लोकसभा के अंदर ई-सिगरेट (E-Cigarette) पीने का आरोप लगाया. ठाकुर ने यह आरोप निचले सदन में बोलते हुए लगाया.

ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पूछा, ‘देश भर में ई-सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या आपने इसे अलाउ कर दिया है?’ इस पर बिरला ने जवाब दिया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई इजाजत नहीं दी गई है. हालांकि, ठाकुर ने बीजेपी सांसद का नाम नहीं बताया.

ठाकुर ने आगे आरोप लगाया, ‘सर, TMC के सांसद कई दिनों से लगातार बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, सर.’ उन्होंने लोकसभा स्पीकर से नियमों का उल्लंघन करने वाले सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की. ​​बिरला ने आश्वासन दिया कि अगर TMC सांसद नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ें: लोकसभा में तीखी नोकझोंक: अमित शाह ने राहुल गांधी की आपत्तियों पर कहा-‘संसद आपके निर्देशों पर नहीं चलेगी’ (Watch VIDEO)

TMC के सांसद लगतार पी रहे हैं- अनुराग ठाकुर

TMC MP Mahua Moitra smoking e-cigarette inside Parliament. pic.twitter.com/sy0JGp2l1D — Facts (@BefittingFacts) December 11, 2025

साल 2019 में, केंद्र सरकार ने भारत में ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया था. हालांकि, बैन के बावजूद, इन सिगरेट की बिक्री लगातार बढ़ रही है. 2023 में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (Prohibition of Electronic Cigarettes Act) यानी पीईसीए (PECA) के तहत इन उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया.

मुंबई से 25 लाख रुपये की ई-सिगरेट बरामद

इस साल अगस्त में, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट-6 ने कुर्ला वेस्ट में एक गोदाम से लगभग 25.50 लाख रुपये की बैन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ज़ब्त कीं. इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और FIR दर्ज की.

पुलिस के मुताबिक, क्राइम ब्रांच यूनिट-6 के सीनियर इंस्पेक्टर भरत घोने को टिप मिली थी कि कुर्ला वेस्ट के मकादवाला कंपाउंड में एक गोदाम में सरकार द्वारा बैन ई-सिगरेट बड़ी मात्रा में अवैध रूप से स्टोर की जा रही हैं. जानकारी मिलने पर, यूनिट-6 की एक टीम ने छापा मारा और मौके से 31 साल के उबेद मोहम्मद सलीम शेख को गिरफ्तार किया.