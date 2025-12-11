Pension Verification last Date: पेंशन वेरिफिकेशन डेडलाइन, 31 दिसंबर तक अनिवार्य फिजिकल सत्यापन, देरी पर जनवरी 2026 से रुक सकती है पेंशन

(Photo Credits Twitter)

Pension Verification last Date: नौकरी से रिटायमेंट के बाद पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के लिए यह खबर अहम है. जिन पेंशनधारियों ने अभी तक अपना वार्षिक फिजिकल सत्यापन नहीं कराया है, वे 31 दिसंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें. निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन न कराने पर जनवरी 2026 से पेंशन रोक दी जा सकती है.

सत्यापन की लास्ट डेट 31 दिसंबर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशनधारियों के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है.विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति का सत्यापन समय पर नहीं होगा, उसकी पेंशन अगली किस्त से रोक दी जाएगी, जब तक वह सत्यापन पूर्ण नहीं करता. यह भी पढ़े: Pension Scam in Bareilly: पति के जिंदा होने पर भी महिलाएं उठा रही थी पेंशन का लाभ, 25 पर हुआ मामला दर्ज, बरेली में पेंशन घोटाला आया सामने

कैसे कराएं फिजिकल/डिजिटल सत्यापन?

ई-मित्र कियोस्क / CSC पर सत्यापन:

लाभार्थी अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अंगुली की छाप (बायोमेट्रिक) के माध्यम से सरलता से सत्यापन करा सकते हैं.

मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे सत्यापन:

पेंशन विभाग की ओर से जारी मोबाइल ऐप पर फेस कैप्चर द्वारा निःशुल्क सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती.

ऑफिस में सत्यापन:

अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में जाकर PPO में दर्ज मोबाइल नंबर पर मिलने वाले OTP के माध्यम से भी सत्यापन कराया जा सकता है.

कब शुरू हुई प्रक्रिया?

भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू की गई थी. फिल्हला लाभार्थी अपना सत्यापन करवा रहे हैं. विभाग की तरफ से सत्यापन की अंतिम डेट 31 दिसंबर लास्ट डेट तय की गई है.

पेंशन सत्यापन क्यों ज़रूरी है?

पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए

धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए

पेंशन जारी रखने के लिए यह वार्षिक अनिवार्य प्रक्रिया है

जरूरी सावधानियां