Elon Musk की कंपनी xAI ने जारी किया Grok का नया अपडेट, जोड़े गए कई अहम फीचर्स; Grok 4 Fast भी किया लॉन्च

xAI Releases New Grok Update: एलन मस्क (Elon Musk) की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी xAI ने Grok के लिए एक नया अपडेट लॉन्च किया है. यह अपडेट कई अहम बदलाव और सुविधाएं लेकर आया है. खास तौर पर, Grok Imagine अब यूजर्स को अपलोड की गई तस्वीरों को एडिट करने की सुविधा देगा. यह सुविधा प्लेटफॉर्म को और भी यूजर फ्रेंडली बनाने में मदद करेगी. इस बीच, एलन मस्क ने Grok Vision की भी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि यह फीचर iOS और Android, दोनों पर बेहतरीन काम करता है. मस्क के अनुसार, Grok Vision कैमरे के जरिए यूजर्स जो कुछ भी देखते हैं, उसे समझने की क्षमता रखता है.

कंपनी का दावा है कि इस अपडेट के बाद Grok इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को बेहतर और ज्यादा मॉर्डन एक्सपीरियंस मिलेगा. AI तकनीक को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ऐसे फीचर लगातार जोड़े जा रहे हैं.

ये भी पढें: बीवी का फिगर Nora Fatehi जैसा बनाने के लिए क्या करें? ‘X’ यूजर ने Grok से पूछा सवाल, AI ने दिया मजेदार जवाब

xAI ने Grok का नया अपडेट जारी किया

xAI ने कम लागत वाले रीजनिंग मॉडल के साथ Grok 4 Fast जारी किया

xAI ने लॉन्च किया Grok 4 Fast

इसके साथ ही xAI ने अपना नया मॉडल, Grok 4 Fast, पेश किया है. यह मॉडल तेज और किफायती प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है. कंपनी के अनुसार, यह Grok 4 की तुलना में औसतन 40% कम थिंकिंग टोकन का उपयोग करता है. इससे समान प्रदर्शन के लिए लागत लगभग 98% कम हो जाती है. इसमें 2 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो और एक एकीकृत आर्किटेक्चर है, जो reasoning और non-reasoning दोनों कार्यों को सपोर्ट करता है. इसमें वेब ब्राउजिंग और X Search जैसी टूल-उपयोग सुविधाएं भी शामिल हैं.

मिलेगा कम दाम में हाई परफॉर्मेंस

बेंचमार्क टेस्ट में, Grok 4 Fast ने Grok 4 के करीब स्कोर किया, जबकि Grok 3 Mini से बेहतर प्रदर्शन किया. इसका सर्च वैरिएंट LMArena Search Arena में पहले स्थान पर रहा, और इसका टेक्स्ट वैरिएंट भी टॉप कैटेगरी में रहा. तुलनात्मक रूप से, Grok 4 Fast, OpenAI के GPT-4 Turbo और Anthropic के Cloud 3 Opus की तुलना में अधिक किफायती है. हालांकि, कुछ हाई-एंड reasoning टास्क में इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम पाई गई.