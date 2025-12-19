Bundi Road Accident: राजस्थान के बूंदी में दर्दनाक हादसा, कार पर ट्रेलर पलटने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत; एक जख्मी; VIDEO

Representational Image | ANI

Bundi Road Accident Video: राजस्थान के बूंदी जिले में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. सदर क्षेत्र स्थित सिलोर पुलिया पर बजरी से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया, जिससे कार में सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए.

हादसे पर पुलिस की प्रतिक्रिया

इस हादसे को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने बताया कि कार में कुल पांच लोग सवार थे, जो सभी टोंक जिले के निवासी और एक ही परिवार के सदस्य थे. ये लोग टोंक से कोटा किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान जयपुर से कोटा की ओर जा रहे बजरी से लदे ट्रेलर का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में चला गया और सीधे कार पर पलट गया. हादसे के बाद घटनास्थल का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दुर्घटना की भयावहता साफ नजर आ रही है. यह भी पढ़े: Dalhousie Road Accident: पर्यटकों से भरी टूरिस्ट वैन सड़क से नीचे लुढ़की, लोगों ने कूदकर बचाई जान, गाड़ी जाकर पेड़ में फंसी, डल्हौजी में बड़ा हादसा टला: VIDEO

बूंदी में दर्दनाक सड़क हादसा

मृतकों के नाम

हादसे के बाद मृतकों की पहचान नसीरुद्दीन, फरीदुद्दीन, साजिदुद्दीन और फरदीन के रूप में हुई है, जबकि सद्दुद्दीन गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है. फिलहाल वह खारे से बाहर हैं.