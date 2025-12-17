Dalhousie Road Accident: पर्यटकों से भरी टूरिस्ट वैन सड़क से नीचे लुढ़की, लोगों ने कूदकर बचाई जान, गाड़ी जाकर पेड़ में फंसी, डल्हौजी में बड़ा हादसा टला: VIDEO

A van narrowly escapes falling into a ditch Dalhousie (Credit-@Report_khabar)

Dalhousie Road Accident: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी (Dalhousie) में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यात्रियों से भरा एक टूरिस्ट वाहन सड़क किनारे ढलान पर खड़ा था, तभी अचानक वह पीछे की ओर लुढ़कने लगा. यह पूरी घटना पास लगे (CCTV Camera) में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ यात्री वैन में चढ़ रहे थे, तभी वाहन बिना किसी चेतावनी के पीछे की ओर सरकने लगा.

ढलान होने की वजह से वैन की रफ्तार तेजी से बढ़ती चली गई और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.इस हादसे का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @Report_khabar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Rishikesh Road Accident: खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार XUV, 4 दोस्तों की हुई दर्दनाक मौत, ऋषिकेश–हरिद्वार हाईवे पर भीषण हादसा: VIDEO

डलहौजी में बड़ा हादसा टला

जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे यात्री

वैन में सवार सभी महिलाएं जान बचाने के लिए (Van) से कूदती नजर आईं. करीब सात महिला यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से बाहर छलांग लगाई. इस दौरान एक महिला का दुपट्टा दरवाजे में फंस गया, जबकि दो महिलाएं सड़क पर गिर पड़ीं और फिसलती हुई नीचे की ओर चली गईं.

पेड़ से टकराकर रुकी गाड़ी

गनीमत यह रही कि वैन आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गई, जिससे वह खाई में गिरने से बच गई. यदि वाहन कुछ मीटर और आगे बढ़ जाता, तो खाई (Gorge) में गिरकर बड़ा हादसा हो सकता था.इस घटना में कुछ पर्यटकों को हल्की चोटें आई हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं पहुंची. स्थानीय लोग और अन्य पर्यटक तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला.वीडियो में महिलाएं वाहन से कूदते हुए जान बचाने की कोशिश करती दिखती हैं, जबकि कुछ गिरकर सड़क किनारे फिसल जाती हैं.

राहगीरों ने दिखाई इंसानियत

हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद की और घायल महिलाओं को संभाला. दो महिलाओं को राहगीरों ने सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद सभी को राहत मिली.